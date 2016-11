Tuhannet Trumpin vastustajat marssivat neljättä päivää Yhdysvaltojen kaduilla: ”Astu syrjään”

Ihmiset eri puolilla Yhdysvaltoja palasivat lauantaina taas kaduille osoittamaan mieltään presidentinvaalien voittajaa Donald Trumpia vastaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan mielensoittajia oli tuhansia, uutistoimisto AP:n mukaan jopa kymmeniätuhansia.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo neljä päivää peräkkäin sen jälkeen, kun vaalitulos varmistui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Yhdysvalloissa.

Lauantain mielenosoitukset keräsivät uutistoimistojen arvion aiempia päiviä enemmän ihmisiä kaduille. Suuria mielenosoituksia nähtiin muun muassa Los Angelesissa, New Yorkissa ja Chicagossa.

AP:n mukaan mielenosoitukset sujuivat lauantaina pääosin rauhallisesti, tosin kaksi poliisia loukkaantui lievästi Indianapolisissa.

Perjantaina Portlandissa poliisi julisti mielenosoituksen ”laittomaksi mellakaksi”. Väkivaltaisuudet ja omaisuuden tuhoaminen oli kuitenkin lauantaina vähäistä.

Mielenosoittajat New Yorkissa yrittivät marssia Trumpin rakennuttaman pilvenpiirtäjän Trump Towerin edustalle, mutta poliisi oli asettanut barrikadeja rakennuksen ympärille.

Tuleva presidentti asuu itsekin Trump Towerissa. Hän oli Reutersin mukaan linnoittautunut kotiinsa mielenosoitusten aikaan.

Trump pohtii parhaillaan avustajiensa kanssa hallintonsa kokoonpanoa. Hänen pitää valita muun muassa, ketkä saavat 15 ministerin pestiä hänen kabinetistaan.

Trumpin odotetaan pitävän puheen suunnitelmistaan lähipäivinä.

Mielenosoituksiin osallistunut muotisuunnittelija Noemi Abad vaatii uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että Trump ei ota vastaan presidenttiyttä.

”Donald Trump ei voi johtaa tätä maata ja opettaa lapsillemme rasismia, seksismiä ja ahdasmielisyyttä. Hän suolsi omasta suustaan tämän kuilun. Hänen täytyy lähteä – Yhdysvalloissa ei ole tilaa rasismille.”

Dokumenttielokuvien ohjaaja Michael Moore oli mukana Trump Towerin mielenosoituksissa. Myös hän vaati yhteisöpalvelu Twitterissä Trumpin syrjäyttämistä.

”Pääsin Trump Toweriin sisälle ja välitin [Trumpille] viestin: ’Sinä hävisit. Astu syrjään.’ SS otti kirjoittamani viestin ja meni viemään sen hänelle”, Moore kirjoittaa.

I was able to get into Trump Tower & deliver him a message: "You lost. Step aside." SS took the note I wrote up & went 2 give it to him.