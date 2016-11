Voimakas maanjäristys ravisutti Uutta-Seelantia – tsunami hyökyi Eteläsaaren itärannikolle

Raju maanjäristys iski Christchurchin kaupungin lähelle Uudessa-Seelannissa.

Noin kaksi tuntia myöhemmin järistystä seurasi tsunami eli hyökyaalto, joka vyöryi Uuden-Seelannin Eteläsaaren itärannikolle. Viranomaiset ehtivät antaa tsunamista ennakkovaroituksen ja evakuointikehotuksen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Henkilövahingoista tai muista tuhoista ei toistaiseksi ole tietoja, mutta ihmisiä on evakuoitu rakennuksista ja hyökyaallon tieltä. Viranomaiset ovat opastaneet ihmisiä hakeutumaan korkeille paikoille, kuten mäkien päälle.

Järistys tapahtui pian keskiyön jälkeen paikallista aikaa maanantain puolella.

Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus USGS kertoo, että kyseessä on 7,8 magnitudin maanjäristys, joka tapahtui 23 kilometrin syvyydessä.

Uuden-Seelannin oman tietolähteen Geonetin päivitettyjen tietojen mukaan järistyksen voimakkuus olisi 7,5. Aiemmin Geonet ilmoitti voimakkuudeksi 6,6. Geonetin mukaan järistys olisi tapahtunut 15 kilometrin syvyydessä.

Järistyksen keskus on noin 95 kilometrin päässä Christchurchistä, jossa asuu 375 000 ihmistä.

Christchurchissä oli viimeksi tuhoisa maanjäristys vuonna 2011.

Silloin 6,3 magnitudin järistys tappoi 185 ihmistä ja aiheutti suurta materiaalista vahinkoa. Maanjäristyksen voimakkuus ei kuitenkaan automaattisesti kerro sen tuhoisuudesta.

Italiassa lokakuun lopussa tapahtuneessa 6,6 magnitudin järistyksessä ei kuollut kukaan, vaikka järistys oli Italian voimakkain yli kolmeen vuosikymmeneen.

Sunnuntain maanjäristys ajoi romahdusvaaran vuoksi ihmiset evakkoon kaduille Christchurchin lisäksi myös Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa.

”Koko talo vääntelehti kuin käärme, jotkin tavaroista särkyivät ja sähköt menivät poikki”, kertoi Elizabeth -niminen Takakan pikkukaupungissa asuva nainen Radio New Zealandille.

Valokuvayhteisö Link Linked postitti pian maanjäristyksen jälkeen kuvia Christchurchin tuhoista yhteisöpalvelu Twitteriin.

Hotelleja evakuoitiin kaupungissa maanjäristyksen jälkeen. Uudessa-Seelannissa paikan päällä oleva Rafael Elliot kuvasi videon kadulle evakuoiduista ihmisistä.

New Zealand right now Evacuations from hotels #earthquake #Christchurch pic.twitter.com/0l0Y39UKlG