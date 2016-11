Trump hyökkää The New York Timesia vastaan Twitterissä

Yhdysvaltain vastavalittu presidentti Donald Trump ryöpyttää viestipalvelu Twitterissä sanomalehti The New York Timesia.

”Vau, The New York Times menettää tuhansia tilaajia heidän kelvottoman ja erittäin virheellisen ’Trump-ilmiötä’ koskevan uutisointinsa vuoksi”, hän väittää.

Trump sanoo myös lehden lähettäneen lukijoilleen pahoittelukirjeen häntä koskevasta huonosta uutisoinnista.

The New York Timesin kustantaja Arthur Sulzberger Jr. julkaisi perjantaina lukijoille osoitetun kirjeen, jossa hän sanoi lehden ”omistautuvan uudelleen” journalisminsa perimmäiselle tarkoitukselle, siis raportoimaan ”rehellisesti Amerikasta ja maailmasta”.

Hän sanoo arvaamattoman vaalituloksen herättävän myös kysymyksen siitä, saiko Trumpin epätavanomaisuus tiedotusvälineet aliarvioimaan tämän kannatuksen äänestäjien parissa.

Lehden mediakolumnisti Jim Rutenberg kirjoitti lukijoiden peruneen tilauksia lehden pieleen menneiden vaaliodotusten vuoksi. Yleisesti ottaen The New York Timesin digitilaukset ovat tosin olleet vahvassa kasvussa. Paperilehden tilaukset ovat laskussa, kuten muutenkin sanomalehdillä.

Monen muun yhdysvaltalaisen sanomalehden tapaan The New York Times ilmoitti ennen vaaleja pääkirjoituksessaan kannattavansa Hillary Clintonia presidentiksi. Ne myös ennakoivat mielipidemittausten perusteella Clintonin voittoa.

Trump haukkui vaalikampanjansa aikana toistuvasti mediaa, jota hän syytti muun muassa ”roskaväeksi”.

Wow, the @nytimes is losing thousands of subscribers because of their very poor and highly inaccurate coverage of the "Trump phenomena"

The @nytimes sent a letter to their subscribers apologizing for their BAD coverage of me. I wonder if it will change - doubt it?