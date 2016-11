Trumpin omistuksista tulee ongelma, kun hän on presidentti – eettisissä pulmissa piilee korruption vaara

Washington

Presidentinvaalit kävivät Donald Trumpille kalliiksi. Hän on kertonut panneensa vaalikampanjaan 66 miljoonaa dollaria omia rahojaan, mutta kovemman hinnan rumasta kampanjasta on luultavasti maksanut Trumpin perheyhtiö.

Trump Organization on holding-yhtiö, joka hallitsee yrityksiä ja omistuksia Yhdysvalloissa sekä ympäri maailmaa. Yhtiö omistaa, kehittää ja hallinnoi asuinrakennuksia, hotelleja, lomakohteita ja golf-kenttiä. Oman ilmoituksensa mukaan yhtiö on tavalla tai toisella osallisena kaikkiaan 515 yrityksessä tai hankkeessa, joista 264 toimii Trumpin nimellä.

Perusbisnestensä ohella yhtiö on mukana muun muassa kirjankustannuksessa, aikakauslehdissä, kauneusbisneksessä, finanssipalveluissa, elintarvikkeissa, bisneskoulutuksessa ja matkailussa. Kuluttajille yhtiö kauppaa esimerkiksi muotivaatteita, kalusteita, koruja, kirjoja, suklaata, huonekaluja, valaisimia, kylpyhuonetarvikkeita, vuodevaatteita, hajusteita, nahkatavaraa, kristalliesineitä, lahjatavaraa ja lähdevettä.

Ennen vaaleja Trumpin nimi nosti rakennusten ja monien kulutustuotteiden arvoa. Esimerkiksi vesipullon hinnan arvioitiin nousevan Trumpin nimellä yli kolminkertaiseksi. Kampanjan aikana Trumpin nimestä tuli kuitenkin rasite.

Kun Trump avasi presidenttikampanjansa kesäkuussa 2015 syyttämällä meksikolaisia roistoiksi ja raiskaajiksi, moni suuryritys katkaisi Trumpiin heti välinsä.

Vaalikampanjan aikana Trumpin hotellien kävijämäärien on kerrottu laskeneen noin 15 prosenttia. Esimerkiksi Trumpin lokakuussa Valkoisen talon naapuriin avaama loistohotelli myi syksyllä huoneita puoleen hintaan. Moni yritys on päättänyt siirtää kokouksensa hotelleihin, joiden nimi ei nosta asiakkaiden karvoja pystyy.

JOSHUA ROBERTS / Reuters

Myös Trumpin nimeä kantavien asuinrakennusten asukkaat ovat alkaneet kerätä nimilistoja kotitalojensa nimen vaihtamiseksi.

Voi tietysti olla, että mielet muuttuvat Trumpin vaalivoiton myötä.

Presidenttikampanjassa hyvää Trumpille oli se, että hänestä on tullut yksi maapallon kuuluisimmista ihmisistä. Huonoa oli se, että hänen maineensa on kehno melkein kaikkialla muualla kuin Venäjällä.

Yhdysvalloissa Trumpilla on nyt paljon kiihkeitä kannattajia, mutta yhtiön kannalta he ovat vääriä ihmisiä väärässä paikassa.

Trumpin kannatus on suurinta syrjäseuduilla, mutta hänen pilvenpiirtäjänsä ja hotellinsa seisovat suurissa kaupungeissa, kuten New Yorkissa, Chicagossa ja Washingtonissa. Manhattanin äänistä Trump sai kymmenen prosenttia, Chicagon äänistä runsaat 20 prosenttia ja Washington D.C.:n äänistä 4,1 prosenttia.

Liian harvalla Trumpin äänestäjällä olisi varaa asua Trumpin pilvenpiirtäjissä tai hotelleissa tai golfata hänen viheriöillään. Jos hän haluaa pitää nykyiset asiakkaansa, hänen täytyy vaihtaa politiikkaansa, mutta jos hän haluaa jatkaa politiikkaansa, hänen täytyy kehitellä uusia tuotteita uusille asiakkaille. Kalliiden viinien ja pihvien sijasta Trump voisi alkaa myydä vaikka olutta ja ribsejä.

Kysymys on kuitenkin vakavammista asioista kuin pelkistä brändiongelmista.

Yhdysvaltain lakien mukaan jääviyslait koskevat virkamiehiä, mutta eivät presidenttiä. Siksi Trumpiakaan ei voida pakottaa luopumaan yrityksensä johtamisesta.

Aikaisemmin presidentit ovat yleensä siirtäneet omistuksensa säätiöön, jonka toimintaan he eivät ole presidenttikautensa aikana osallistuneet. Esimerkiksi Jimmy Carter antoi vuonna 1976 maapähkinäfarminsa muiden hoidettavaksi sillä seurauksella, että oli neljän vuoden presidenttikauden jälkeen lähes puilla paljailla.

Tähän asti Trump on sekoittanut estoitta bisnestä ja politiikkaa. Hän on ostanut vaalikampanjansa rahoilla palveluja omilta yhtiöiltään, hän on esitellyt poliittisissa tilaisuuksissa yhtiönsä tuotteita ja hän järjesti tiedotustilaisuuden Washingtonin hotellissaan saadakseen sille julkisuutta.

Bisneksen ja julkisuuden yhdistäminen on ollut Trumpin menestyksen perusta, mutta kun siihen yhdistyy vielä Yhdysvaltain presidentin tehtävä, asiantuntijat ovat kauhuissaan.

Kahden edellisen presidentin etiikka-asiantuntijoina toimineet Norman Eisen ja Richard Painter muistuttivat lokakuussa The New York Timesissa, että jokaiselta Valkoiseen taloon töihin hakevalta vaaditaan verotiedot nähtäviksi.

”Ihmiset, jotka uskovat, että heillä on lakimääräinen velvollisuus panna oma etunsa ennen yhteisön etua, eivät kuulu julkisen virkaan”, lakimiehet kirjoittivat.

Trump ei ole aikeissa luopua yrityksestään. Hän on kertonut siirtävänsä sen kolmen yhtiössä toimivan lapsensa vastuulle.

”Jos minusta tulee presidentti, en voisi välittää vähempää yrityksestäni”, Trump sanoi esivaaliväittelyssä tammikuussa. ”Se ei ole mitään. Pyörittäkää firmaa, lapset. Pitäkää hauskaa!”

Syyskuussa esikoispoika Donald Trump Jr. vahvisti isänsä puheet televisiohaastattelussa. Hänen mukaansa Trumpin omistukset siirretään säätiöön, jota lapset hoitavat, eikä sen toimista raportoida presidentti Trumpille.

”Me emme aio olla mukana maata hallitsemassa”, Trump Jr. sanoi. ”Hän [Donald Trump] ei halua olla missään tekemisissä yhtiön kanssa. Hän haluaa panna tämän maan kuntoon.”

Steve Carrera / Reuters

Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

Trumpin kohdalla kysymys ei ole vain omistuksista vaan aktiivisesti monella alalla ja monessa maassa toimivasta bisnesimperiumista, jonka arvosta merkittävä osa perustuu Donald Trumpin nimeen ja brändiin.

Vaikka Donald Trump jättäisi muodollisesti yhtiönsä päivittäisen johtamisen lapsilleen, kaikki tietäisivät, että lankoja firmassa vetää Yhdysvaltain presidentti.

”On typerää edes väittää, että konfliktit voitaisiin ratkaista panemalla perhe hoitamaan yhtiötä, sillä hän puhuu perheelleen koko ajan”, entinen liittovaltion vaalikomission puheenjohtaja Trevor Potter huomautti The Washington Postissa.

Lukuisilla presidentin työhön liittyvillä päätöksillä on myös suora vaikutus Trumpin omiin bisneksiin. Hän on esimerkiksi luvannut alentaa selvästi yritysveroja ja perintöveroja.

Vaalikampanjan aikana Trump kieltäytyi julkistamasta verotietojaan, eikä mikään laki velvoita häntä tekemästä sitä edes presidenttinä. Jos Trump jatkaa salailuaan, se synnyttää lisää kysymyksiä siitä, miten hänen riippumattomuuttaan voidaan valvoa.

Vaikka jääviyssäädökset eivät koske presidenttiä, Trumpin kannattaa olla varovainen. Presidenttikään ei saa ottaa lahjuksia. Lisäksi perustuslaissa on harvoin käytetty pykälä, joka kieltää amerikkalaisviranomaisia vastaanottamasta rahaa ulkomaisista lähteistä ilman kongressin hyväksyntää.

Jos syntyisi epäilys, että Trump on saanut henkilökohtaista hyötyä virkatoimiensa vastineeksi, häntä voisivat odottaa kongressin tutkimukset ja jopa viraltapano.

Trumpin yhtiö omistaa golfkenttiä Skotlannissa ja Irlannissa sekä kerää tuloja Trumpin nimeä kantavista rakennuksista Israelista, Kanadasta, Turkista, Etelä-Koreasta, Dubaista, Intiasta ja Panamasta. Uusia hankkeita on kerrottu olevan vireillä ainakin Dominikaanisessa tasavallassa ja Filippiineillä.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Tom Bergin / Reuters

Monet näistä maista ovat Yhdysvalloista poliittisesti tai sotilaallisesti riippuvaisia, joten kysymyksiä presidentin toimien ja Trumpin yhtiön koplauksista on vaikea välttää.

Pienikin lipsahdus voi ajaa Trumpin samanlaisiin juridisiin sokkeloihin, joilla republikaanit ovat kiusanneet Bill ja Hillary Clintonia. Niin voisi käydä varsinkin, jos presidentti ja kongressi joutuisivat törmäyskurssille tai republikaanit menettäisivät enemmistönsä kongressin edustajainhuoneessa.

Molly Riley / Reuters