Kriisissä rypevän Venezuelan hallitus ja oppositio tekivät rauhanjulistuksen

Venezuelan hallitus ja oppositio lupasivat lauantaina sitoutua rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen maan kriisiin.

Vatikaanin välittämissä neuvotteluissa osapuolet ilmoittivat yhteisessä lausumassaan, että ratkaisua haetaan demokratian ja perustuslain puitteissa.

Valtavat öljyvarat omistava Venezuela on vajonnut syvään poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Maassa on pulaa ruoasta, lääkkeistä ja sähköstä. Inflaatio on satoja prosentteja.

Venezuelaa on toistakymmentä vuotta johtanut entisen chavismona tunnettu, entisen presidentti Hugo Chávezin mukaan nimetty vasemmistopopulistinen liike. Oppositio onnistui voittamaan parlamenttivaalit viime vuonna, mutta chavistien kontrolloima korkein oikeus on käytännössä lamaannuttanut sen toiminnan.

Ratkaisua umpikujaan on haettu Vatikaanin tuella.

Oppositio on vaatinut kansanäänestystä presidentti Nicolás Maduron asemasta. Perustuslain mahdollistama äänestys pitäisi järjestää ennen 10. tammikuuta, jotta valta voisi vaihtua. Sen jälkeen Maduron tilalle vain astuisi hallitsevan sosialistipuolueen varapresidentti.

Lauantaina osapuolet ilmoittivat sitoutuneensa työskentelemään yhdessä talousvaikeuksien selättämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi. Kansanäänestyksestä tai uusista vaaleista ei ole mainintaa.

Oppositio on kuitenkin hajonnut neuvottelujen suhteen. Vain osa oppositioryhmistä oli lauantain julistuksen takana.

Oppositiokoalition MUDin edustaja Carlos Ocariz ilmoitti myöhemmin, että se jatkaa ponnistelua, kunnes saavuttaa ”tärkeimmän askeleen: kansalliset vaalit tai kansanäänestyksen”.

Yksi näkyvimmistä oppositiojohtajista Henrique Capriles kirjoitti Twitterissä, että koko Venezuela tahtoo eroon ”tästä surkeasta hallituksesta”.

Vatikaanin välittämien neuvottelujen on määrä jatkua 6. joulukuuta.