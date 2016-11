Sevnica

Vuosi 1998 oli käänteentekevä sekä Melania Knaussille että Mirjana Jelančičille.

Se oli vuosi, jolloin slovenialainen Melania tapasi liikemies Donald Trumpin New Yorkissa loisteliaalla Kit Kat -klubilla. Tapaaminen johti myöhemmin menestyvän mallin ja kiinteistömiljardöörin avioliittoon. Melania Knaussista tuli Melania Trump.

Samana vuonna kun hänen lapsuudenystävänsä juhli klubilla New Yorkissa, Mirjana Jelančič sai ensimmäisen lapsensa pienessä Sevnican kaupungissa Sloveniassa. Hänenkin uransa oli nousujohteinen. Koulukuraattorina työskennelleestä Jelančičista tuli lopulta Sevnican koulun rehtori.

Viime viikon presidentinvaalissa Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Melania Trumpista tulee Yhdysvaltain seuraava First Lady, maailman johtavan valtion presidentin puoliso.

Uutinen on saanut Mirjana Jelančičin kotikaupungin sekaisin, koska slovenialainen Sevnica on myös Melania Trumpin lapsuuden kotikaupunki. Sevnica on idyllinen pikkukaupunki laaksoalueella kukkuloiden välissä. Arkkitehtuuri muistuttaa Keski-Euroopan läheisyydestä.

Naiset kävivät samaa koulua varhaisteineinä, 10–14-vuotiaina. He olivat ystäviä ja asuivat naapuritaloissa.

Jukka Gröndahl / HS

Kansainvälinen lehdistö parveilee nyt heidän vanhojen kotitalojensa edessä. Paikallinen kahvila on kehittänyt uuden tuotteen, Melanian mukaan nimetyn valkosuklaakakun.

Jukka Gröndahl / HS

Viime vuodet Jelančič on seurannut vanhan koulukaverinsa Melanian elämää enää vain lehdistön kautta. Suora yhteys on katkennut. Silti hän ei tunnista sitä Melania Trumpia, josta nyt puhutaan. Jelančičin mukaan hänen vanhasta ystävästään on annettu väärä kuva julkisuudessa.

”Hänet esitetään kotirouvana, joka on vain kotona. Se ei ole totta”, Jelančič sanoo HS:lle Sevnican peruskoulussa, jonka rehtori hän on. Se on sama koulu, jota he kävivät yhdessä.

Sevnicalaisesta näkökulmasta Melania Trump on menestyjä. Ei onnenonkija. Hän nousi pienestä, noin viidentuhannen asukkaan kaupungista menestyväksi malliksi ensin Euroopassa ja myöhemmin New Yorkissa.

”Nyt hän suunnittelee koruja”, Jelančič muistuttaa.

Sevnicassa tunnetaan ennen kaikkea se Melania, joka ei ollut tavannut Trumpia. Mutta joka oli päässyt omilla saavutuksillaan pitkälle.

”Melania oli perfektionisti. Hän vaati, että kaiken piti olla täydellistä. Tämä näkyy myös hänen urallaan.”

Melania Trump syntyi vuonna 1970, kun Slovenia oli osa sosialistista Jugoslaviaa. Mirjana Jelančič syntyi vuotta myöhemmmin. Jelančič sanoo, ettei hän lapsena tiennyt sosialistimaan olleen suljettu tai erillään lännestä.

CARLO ALLEGRI

Mutta Melania tiesi. Hänen äitinsä työskenteli Sevnican tekstiilitehtaan suunnittelijana ja kävi toisinaan Länsi-Euroopan pääkaupungeissa työmatkoilla. Mukanaan Amalija Knavs toi länsimaisia muotilehtiä ja Coca-Colaa.

Melania Trumpin (silloin vielä nimeltään Melanija Knavs, hän muutti sen myöhemmin länsimaisemmaksi) syntymäpäiväjuhlat olivat kaupungin ainoat, joissa tarjottiin kokista. Vaikka elämä oli niukkaa, Jelančič kertoo Sevnican olleen tiivis yhteisö. Lapsuus oli turvallinen.

Varhaisteininä Jelančič kehitti Melanian kanssa viestintäkeinon, jota hän kutsuu ”jugoslavialaiseksi tekstiviestiksi”. Puhelin oli siihen aikaan keskellä olohuonetta, eikä yksityisasioista voinut puhua vanhempien kuulematta. Hän viritti omalta parvekkeeltaan langan Melanian parvekkeelle, joka kautta he vaihtoivat paperilappuja sen jälkeen kun oli liian myöhäistä olla ulkona.

He myös rakastivat neuloa yhdessä.

Kun naiset olivat saavuttaneet aikuisuuden, kotimaa alkoi luhistua. Slovenia irtautui 1991 Jugoslaviasta suhteellisen verettömästi. Taistelut kestivät vain vähän aikaa. Kuolleita oli noin sata.

Vuonna 1992 Melanija Knavs teki lopullisen läpimurtonsa mallina ja alkoi luoda uraa Milanossa ja Pariisissa. Ennen ammattimalliksi ryhtymistä hän ehti opiskella arkkitehtuuria yliopistossa.

Jelančićin mukaan Melania on tässä suhteessa hyvin tyypillinen slovenialainen nainen. Kielitaitoinen, kouluttautunut ja omaa uraansa arvostanut. Sloveniassa on pitkä, jo Itävallan keisarikunnan ajoille juontuva perinne naisten koulutuksen arvostamisesta. Jelančič on itse opiskellut yliopistossa kasvatustieteitä.

Sloveniassa naiset voivat saada molemmat, sekä uran että perheen, Jelančić sanoo.

Kansainväliset tutkimukset tukevat näkemystä. Sloveniassa on EU-maiden pienin palkkaero miesten ja naisten välillä.

Talousfoorumi WEF:n sukupuolten tasa-arvoa terveydessä, koulutuksessa, taloudessa ja politiikassa mittaavassa Global Gender Gap -selvityksessä Slovenia on rankattu maailman 8. tasa-arvoisimmaksi maaksi. Kärkeä pitävät Pohjoismaat, Suomi on sijalla 2 Islannin jälkeen.

Melania Trumpin nykyinen kotimaa Yhdysvallat on sijalla 45.

”Miehet eivät Sloveniassa ole työpaikoilla tai kotona määräävässä asemassa, kuten muissa Balkanin maissa”, Jelančić sanoo.

Yhdysvalloissa Trumpin valinta on herättänyt huolta naisten asemasta. Ennakkoarvioissa hänen uusiksi ministereikseen on povattu valtaosin miehiä. Vaalikampanjan aikana julkisuuteen tuli alatyylinen nauha, jossa Trump kehuskeli pystyvänsä kourimaan naisia haaroista kyselemättä.

Sevnican pormestari Srečko Ocvirk sanoo, että tällainen puhe kuulostaa vieraalta slovenialaismiehen korviin.

”Keskitymme Melaniaan”, pormestari sanoo urheilutalolla, jossa juhlittiin perjantaina kaupungin omaa, historiaan liittyvää juhlapäivää.

Hänen mukaansa Melania on hyvä esimerkki paikallisille nuorille, koska hän on osoittanut päämäärätietoisuutta ja omistautuneisuutta omassa elämässään.

Jukka Gröndahl / HS

Samaa mieltä ovat sinivalkoisiin juhlaunivormuihin pukeutuneet Eva Senica, 20, ja Eva Železnik, 16.

”Melanialla on ollut menestyksellinen ura”, Senica sanoo.

Heillä on univormut, koska he ovat urheiluhallilla mukana auttamassa ansioituneiden kaupunkilaisten palkitsemisessa. Paikalle on tulossa myös Slovenian presidentti Borut Pahor.

Vierailu ei liity mitenkään Trumpin voittoon, mutta presidentti ei malta olla puheessaan mainitsematta tapausta.

”Yhdysvaltain presidentti ei ole maailman ainoa presidentti, jonka puoliso tulee Sevnicasta. Myös minun puolisoni vanhemmat ovat täältä kotoisin”, Pahor sanoo ja viittaa eturivissä istuvaan Tanja Pečariin.

Jukka Gröndahl / HS

Presidentti Pahor on Melanian tavoin entinen malli. Slovenian First Lady, Pečar on jatkanut uraansa lakimiehenä myös sen jälkeen, kun hänen puolisonsa nousi kahden miljoonaan asukkaan Slovenian presidentiksi. He eivät ole naimisissa.

Tammikuussa Valkoiseen taloon muuttaa perheensä kanssa maahanmuuttaja Euroopasta.

Melania Trumpilla on nykyään Yhdysvaltain kansalaisuus, ja hänen siteensä Sloveniaan ovat löyhentyneet. Trumpien 10-vuotias poika Barron puhuu yhdysvaltalaislehtien mukaan kuitenkin sloveenia. Donald Trump on vieraillut Sloveniassa vain kerran. Hän piipahti yksityiskoneellaan syömään illallista Melania Trumpin vanhempien kanssa vuonna 2002 ja viipyi kolme tuntia.

Donald Trump on puhunut kiivaasti muslimi- ja meksikolaismaahanmuuttajia vastaan. Hänen vastustajansa pelkäävät Trumpin voiton kiristävän Yhdysvaltain eri kansanryhmien välejä.

Slovenialla on Balkanin maana lähihistoriassaan kokemusta siitä, mihin eri väestöryhmien väliset jännitteet voivat pahimmillaan johtaa. Jugoslavian hajoamissodissa 1990-luvulla kuoli reilusti yli 100 000 ihmisiä. Miljoonat jättivät kotinsa. Kimmokkeena toimi tyytymättömyys, nationalistinen retoriikka, kun ennen sovussa eläneet naapurit kääntyivät tappamaan toisiaan.

Jukka Gröndahl / HS

Rehtori Jelančič näyttää kansliassaan papereita, joihin on tiivistetty hänen opetuksensa johtoajatus.

”Koulu ei opeta tekemään töitä vaan tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa.”

Hän tunsi Melania Trumpin ajalta, jolloin Jugoslaviassa ei ollut demokratiaa ja sanoja piti varoa. Mutta Jelančić ei jaa Trumpin vastustajien huolta siitä, että tämä presidenttinä saattaisi toteuttaa räikeimmät kampanjapuheensa ja heikentää Yhdysvaltain demokratiaa.

Hänen mukaansa Trump on oikealla asialla vaatiessaan muutosta. Hän alkaa puhua oppilaidensa ongelmista, kuten masennuksesta tai syömishäiriöistä. Hän kokee, että jokin ei nykyjärjestelmässä toimi.

”Haluamme tietenkin demokratian. Mutta nykydemokratiassa on menty liian pitkälle, se on kieroutunut”, Jelančić sanoo ja liittyy Euroopassa yhä vahvistuvaan muutosta vaativien rintamaan.

”Meidän pitää palauttaa ne arvot, joita kunnioitimme aiemmin.”