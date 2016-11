Kuluvasta vuodesta tulee lähes varmasti historian lämpimin – lämpötila jo 1,2 astetta esiteollista aikaa korkeampi

YK:n tietojen mukaan kuluvasta vuodesta on erittäin todennäköisesti tulossa mittaushistorian lämpimin. Kyse on kolmannesta perättäisestä ennätysvuodesta. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että 16 maailman mittaushistorian 17:stä lämpimimmästä vuodesta on mitattu 2000-luvulla.

Maailman meteorologisen järjestön WMO:n maanantaisen raportin mukaan maailman keskimääräinen lämpötila on 1,2 astetta lämpimämpi kuin ennen teollistumisen aikaa. Lämpenemiseen on vaikuttanut El Niño -sääilmiö, mutta erityisesti syynä on ihmisen toiminta.

”Uusi vuosi, uudet ennätykset”, sanoi WMO:n suomalainen pääsihteeri Petteri Taalas järjestön tiedotteessa.

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että hiilidioksin määrä ilmakehässä on noussut ennätyksellisen korkealle. Edellisen kerran yhtä paljon hiilidioksidia oli 3–5 miljoonaa vuotta sitten, selviää WMO:n tiedoista.

Kasvihuonekaasu hiilidioksidia oli viime vuonna ilmassa keskimäärin yli 400 osaa miljoonasta. Määrän arvioidaan pysyvän korkeana useiden sukupolvien ajan. Hiilidioksidin määrän odotetaan lisääntyvän tänäkin vuonna entisestään. Määrän kasvu on kuitenkin lähes pysähtynyt kolmen viime vuoden aikana.

Osin ilmaston viimeaikainen, jopa poikkeuksellisen nopea lämpeneminen johtuu voimakkaasta El Niño -sääilmiöstä. El Niño tarkoittaa pintavesien lämpenemistä Tyynenmeren itärannikolla. Se aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä varsinkin Tyynenmeren alueella, mutta vaikutukset tuntuvat Yhdysvalloissa ja Afrikassa asti.

Ilmiön aiheuttaman kuumuuden vuoksi kasvit eivät kyenneet käyttämään yhtä paljon hiilidioksidia kuin aiemmin. Myös ihmisten teoilla on merkittävä vaikutus kehitykseen.

”Vuosi 2015 osoitti uuden ja optimistisemman ajanjakson alkua, kun Pariisissa saatiin sovittua ilmastosopimuksesta. Samalla vuosi tulee jäämään historiaan siitä, että ilmastonmuutoksen uusi ajanjakso alkoi, kun kasvihuonekaasuja mitattiin ennätyksellisiä määriä. El Niño on poistunut, mutta ilmastonmuutos ei”, WMO:n pääsihteeri Taalas sanoi järjestön tiedotteessa.

195 valtiota allekirjoitti ilmastosopimuksen joulukuussa Pariisissa. Ilmastosopimuksen tavoite on vähentää globaaleja päästöjä niin, että maapallon keskilämpötilan nousu pysyisi 1,5 celsiusasteessa tai ainakin alle kahdessa.

”Todellinen elefantti huoneessa on juuri hiilidioksidi, joka säilyy ilmakehässä tuhansia vuosia ja merissä vielä pidempäänkin. Ilman hiilidioksidipäästöjen vähentämistä emme voi selättää ilmastonmuutosta ja pitää lämpötilan nousu alle kahdessa asteessa”, Taalas totesi järjestön aiemmassa tiedotteessa.