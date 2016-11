Timo Soini: Turkkia ”ei nyt paljon EU:n sanomiset kiinnosta”

Bryssel

Ulkoministeri Timo Soinin (ps) mukaan Turkissa on vallalla hyvin voimakas Euroopan unionin vastainen mieliala, joka vaikuttaa Turkin haluun toimia Euroopan vaatimalla tavalla. Soini oli keskustellut sunnuntaina puhelimessa 20 minuuttia Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun kanssa.

“Mevlüt sanoi minulle ihan suoraan, että heitä ei nyt paljon täällä Euroopan unioni kiinnosta, eikä se, mitä EU sanoo. Täällä on semmoinen anti-EU-tilanne päällä. He jotenkin kokevat, että heidät on petetty ja heidät on jätetty”, Soini kertoi maanantaina Brysselissä pidetyn EU:n ulkoministerikokouksen yhteydessä.

Soinin mukaan EU:ssa huoli Turkin poliittisesti kehityksestä viime kesän vallankaappausyrityksen jälkeen on erittäin laajaa. Virallisesti EU pitää yllä jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa, mutta ne eivät Soinin mukaan tällä hetkellä etene mihinkään.

“Mutta se on ainoa tapa vaikuttaa Turkkiin. Jos vedetään kaapelit irti, niin sen jälkeen yhteydet katkeavat. Se on vähän kuin kamerassa, että kuva sammuu. En pidä sitä kovin fiksuna”, Soini sanoi.

Soini kertoi ulkoministeri Çavuşoğlun kutsuneen hänet vierailulle Turkkiin ensi vuoden alkupuolella.

Turkissa on tehty laajoja pidätyksiä ja sysätty satatuhatta ihmistä viroistaan vallankaappausyrityksen jälkeen. Maan autoritaarisesti käyttäytyvä presidentti Recep Tayyip Erdoğan on keskittänyt valtaa yhä enemmän itselleen.

Soinin mukaan asetelma on nyt sellainen, että vaikka Turkin ja EU:n jäsenyysneuvottelut eivät etene, kumpikaan osapuoli ei halua julistaa prosessia kuolleeksi. EU:lla “ehdoton punainen raja” kulkee kuolemantuomiossa: sen käyttöönottaminen Turkissa katkaisisi jäsenyysneuvottelut.

“Ilman Turkkia ei voi ratkaista mitään ongelmaa Syyriassa tai Irakissa. Pitää olla reaalipoliitikko. En pidä järkevänä, että me sanoisimme tätä hommaa irti, ihan jo itsekkäistäkin syistä”, Soini sanoi ja painotti myös osapuolten taloussuhteita.

Itsekkäisiin syihin kuuluu myös Turkin ja EU:n viime keväänä tekemä sopimus, jolla pakolaisten ja siirtolaisten määrät Turkista Kreikkaan on saatu vähenemään merkittävästi. Turkissa on lähes kolme miljoonaa Syyrian sodan pakolaista.

Sopimuksen yhtenä ehtona oli, että EU myöntäisi turkkilaisille viisumivapauden. Ensin sitä povattiin kesäksi, sitten lokakuun alkuun mennessä, nyt puhutaan ehkä loppuvuodesta.

“Ei se viisumivapaus ihan näillä hetkillä ole syntymässä”, Soini sanoi.

Turkki ja EU ovat nyt siis jonkinlaisessa psykologisessa umpikujassa ja pakkoliitossa, jossa kumpikaan osapuoli ei halua sanoa yhteistyötä irti kovasti epäilemänsä vastapuolen kanssa.

Turkin EU-jäsenyysneuvottelut aloitettiin syksyllä 2005. Neuvotteluja käydään 35 eri asiakohdasta: niistä 16 on avattu ja vasta yksi saatu päätökseen.

“Sekin on aika iso kysymys, että kumpi toteaisi nämä neuvottelut (Turkin EU-jäsenyydestä) päättyneiksi. Kumpikaan ei sitä Mustaa Pekkaa halua. Ja se pitää tätä asiaa mukavasti ryhdissä”, Soini totesi.

Erdoğan uhkasi viime viikon keskiviikkona jälleen EU:ta sillä, että Turkki saattaisi “avata portit” ja päästää pakolaisia jälleen Eurooppaan. Hän oli suuttunut Euroopan komission synkästä tilannekatsauksesta Turkin kehitykseen.

Laajentumiskomissaari Johannes Hahnin mukaan EU on “syvästi huolissaan oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian alennustilasta” Turkissa.

EU-parlamentin puheenjohtajan Martin Schulzin mukaan nyt harkitaan Turkin-vastaisia pakotteitakin.

EU-instituutioiden edustajat ja ministerit ovat kuitenkin halunneet myös ilmaista ymmärryksensä Turkille, kun se joutui noin 300 ihmishenkeä vaatineen vallankaappausyrityksen kohteeksi heinäkuun puolivälissä.

Soinin mukaan on ihan oikein ottaa syylliset kiinni, mutta ei esimerkiksi käydä laillisen opposition kimppuun.

“Demokratiassa pitää olla oppositio, muutenhan se ei ole terve. Se kehityssuunta parlamentaarisen demokratian kannalta on mennyt huonompaan suuntaan, siinä ei ole kahta sanaa.”