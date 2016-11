Pekka Hakala HS

Moldovan ja Bulgarian presidentinvaalien voittajiksi nousivat viikonvaihteessa Venäjään myönteisesti suhtautuvat ehdokkaat. Vaalituloksia tervehdittiin Moskovassa enimmäkseen tyydytyksellä.

Moldovan uusi sosialisteja edustava presidentti Igor Dodon kannattaa maan liittymistä Euraasian unioniin ja on luvannut järjestää kansanäänestyksen Moldovan ja EU:n kaksi vuotta voimassa olleesta assosiaatiosopimuksesta. Bulgarian uusi, sosialistien tukema presidentti Rumen Radev puolestaan on vaatinut Venäjän-vastaisten pakotteiden kumoamista.

Bulgariassa presidentinvaalin tulos johti heti hallituksen eroilmoitukseen ja ilmeisesti ennenaikaisiin vaaleihin. Moldovan uusi presidentti taas ilmoitti ensimmäisen ulkomaanmatkansa suuntautuvan Moskovaan.

”Brysselin kuningaskunnan rajoilla ollaan vallankumouksellisessa tilanteessa”, riemuitsi Venäjän hallituksen lehti Rossiskaja Gazeta maanantaina. Lehden mukaan Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa osoitti Euroopalle, että kansan tahto voi voittaa – seuraavaksi lehden mukaan voi olla vuorossa Marine Le Penin voitto Ranskan presidentinvaaleissa.

Riemu on ehkä ennenaikaista, sillä Moldova ja Bulgaria ovat parlamentaarisia demokratioita, joten presidentit eivät yksin vaalilupauksiaan täytä.

Itse asiassa äänestäjien valintaa voi pitää maltillisena, sillä voittajat eivät edustaneet räyhäkansallista nationalismia.

Moldovassa sellaista ei ole oikein ollut tarjollakaan sen jälkeen, kun populisti Renato Usatiin johtama Patria-puolue jyrättiin ulos kahden vuoden takaisista parlamenttivaaleista. Bulgariassa Patrioottisen rintaman Krasimir Karakatšanov jäi rannalle jo vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Populistinen oikeisto ei siis jyrää koko itäisessä Keski-Euroopassa. Serbian Vojislav Šešeljin radikaalipuolue jäi alkuvuoden vaalien jälkeen oppositioon, Romanian ensi kuun vaaleissa voittajaksi veikataan keskustaoikeistolaista demaripuoluetta.

Ja jos Bulgariassa ja Moldovassa olisi haluttu julistaa intohimoista rakkautta Venäjään, olisi tarjolla ollut tehokkaampakin vaihtoehtoja. Mutta esimerkiksi Moldovan ”aitomoskovalaisena” ehdokkaana pidetty Dmitri Tšubašenko joutui tyytymään alle kuuden prosentin äänisaaliiseen.

EU-maa Bulgarian vaaleja voi pitää kuumemittarina, joka osoittaa tuommoista 38 asteen ruumiinlämpöä. Moldova taas alkaa muistuttaa toista entistä neuvostotasavaltaa, Georgiaa. Siellä valtapuolue Georgian Unelma sai lokakuun vaaleissa mandaatin jatkaa valitsemallaan linjalla.

Georgian Unelmaa on pidetty Venäjä-mielisenä, koska sitä on verrattu sotaisaan edeltäjäänsä. Tosiasiassa Unelma on pitänyt välit Moskovaan mitä kuinkin neutraaleina ja jatkanut EU:n kumppanuusohjelmassa. Todella Moskova-mieliset puolueet joutuivat tyytymään muutaman prosentin ääniosuuksiin.

Politiikan tutkija Vladislav Inozemtsev arvioi tuoreessa Novoje Vremja -aikakauslehdessä, että tämän parempaan Venäjä ei entisissä alusmaissaan pysty, koska se ei enää kykene luopumaan ”hallitun epävakauden” politiikastaan.

Toisin sanoen todellinen onnistuminen edellyttäisi, että Moskova luopuisi esimerkiksi Moldovan tapauksessa Transnistrian epävaltion tukemisesta osana kansallista sovintoa.

Entä miten EU:n lopulta käy, ja saavatko Venäjään sovinnollisia välejä haluavat äänestäjät tahtonsa lävitse?

”Pettymys EU:hun sai ihmiset äänestämään pro-Venäjä-puolueita, jotka tosin ovat olleet jo aiemmin vallassa eivätkä silloin kyenneet ratkaisemaan näiden maiden ongelmia”, historioitsija Jaroslav Šimov arvioi maanantaina RBK-uutissivustolla. ”Nyt voi valitettavasti ennustaa, että bulgarialaisia ja moldovalaisia odottavat uudet poliittiset pettymykset.”