Kosovon asukkaat lopettavat puhelimeen vastaamisen Monacosta – oma suuntanumero on askel kohti kansainvälistä tunnustusta

Fakta Enemmistö YK:n jäsenmaista tunnustaa Kosovon Kosovossa asuu noin 1,8 miljoonaa ihmistä. Pinta-ala 10 900 neliökilometriä (vastaa Varsinais-Suomen maakuntaa). Pääkaupunki Pristina. Valuutta euro, vaikka ei kuulu rahaliittoon. Euroopan heikoin maa inhimillisen kehityksen indeksillä, joka vertaa elinajanodotetta, koulutusta ja tuloja. Kosovo on entinen Serbian maakunta, jonka albaanienemmistön aseellinen kapina ja serbien vastatoimet johtivat vuosina 1996–1999 käytyyn Kosovon sotaan. Naton pommitukset serbikohteisiin lopettivat sodan. Kosovo irtautui Serbiasta sodan myötä ja julistautui itsenäiseksi vuonna 2008. Serbia ei tunnusta itsenäisyyttä. Kosovo ei ole YK:n jäsenmaa. Sen itsenäisyyden on tunnustanut 109 YK:n jäsenmaata 193:sta, myös Suomi.

Kun soittaa puhelimella Kosovoon, pitää itse asiassa soittaa Monacoon tai Sloveniaan. Mutta ei enää kauan.

Omituiselle järjestelylle tulee loppu, kun Kansainvälinen televiestintäliitto ITU myöntää Kosovolle maatunnuksen +383 joulukuun puolivälissä, ilmoitti maan hallitus sunnuntaina.

”Tunnustuksen saaminen on tuskallisen hidasta”, sanoo Liridon Latifi, 33, joka vastaa puhelimeen Pristinasta – Monacon suuntanumerosta +377. Hän ei tarkoita puhelinnumeroita vaan Kosovon asemaa itsenäisenä valtiona.

Albaanienemmistöinen Kosovo irtautui Serbiasta yksipuolisella julistuksella vuonna 2008, mutta Serbia ei vieläkään virallisesti tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. Suurin osa YK:n ja EU:n jäsenmaista tunnustaa, mutta Serbian ohella esimerkiksi Venäjä, Espanja ja Kreikka eivät. Siksi Kosovoa ei ole hyväksytty YK:n jäsenmaaksi.

Sen murheen rinnalla suuntanumeron saaminen on laiha lohtu.

Täysimääräisen tunnustuksen puutteessa Kosovolle on myönnetty muita itsenäisen valtion tunnusmerkkejä kuten jäsenyyksiä kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Kosovon edustajat osallistuivat olympialaisiin ensi kertaa viime kesänä Rio de Janeirossa ja jalkapallomaajoukkue pelaa paraikaa historiansa ensimmäisiä MM-karsintoja. Se jakaa lohkon jumbosijan Suomen kanssa.

Latifi on Kosovon albaani, joka evakuoitiin perheineen kolmeksi kuukaudeksi Suomen Joutsenoon sodan jaloista vuonna 1999. Sittemmin Latifi on kouluttautunut Yhdysvalloissa ja Britanniassa ja asettunut Kosovoon, jossa hän on työskennellyt muun muassa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin koordinaattorina.

Latifi ei osaa arvioida, sykähdyttääkö enemmän oma jalkapallojoukkue vai suuntanumero.

”Suuntanumero on varmaan ainakin taloudellisesti tärkeämpi.”

Kosovon hallituksen mukaan Monacon ja Slovenian numeroiden lainaaminen on maksanut vuosien varrella yhteensä parisataa miljoonaa euroa.

Oman suuntanumeron saamisesta uutisoitiin jo viime vuonna, mutta vasta nyt asia vahvistui käyttöönottoajankohtaa myöten Serbian kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena.

Vastapalveluksena Serbia saa toimiluvan mobiilioperaattorille Kosovon serbienemmistöisille alueille. Opposition mielestä myönnytys siirtää serbialueiden hallintaa tosiasiassa Belgradille.

”Lisäksi Kosovosta Serbiaan soitettavat puhelut hinnoitellaan jatkossakin kotimaanpuhelujen mukaan”, Latifi kertoo.

Tulehtuneet välit Belgradin ja Pristinan välillä ovat alkaneet hiljalleen parantua, kun EU vuonna 2013 välitti osapuolet yhteen ja käynnisti niiden suhteiden normalisoinnin. EU pitää molemminpuolista tunnustamista edellytyksenä sille, että maat voivat hakea EU:n jäsenyyttä.