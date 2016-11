Trumpin esikuntapäällikkö puolusti tulevan presidentin kritisoitua päästrategia

Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin tuore esikuntapäällikkö Reince Priebus puolusti maanantaina päästrategiksi nimettyä Stephen Bannonia.

”Katsokaan tätä henkilöä ja tutustukaa häneen. Hän on erittäin, erittäin fiksu kaveri”, Priebus sanoi ABC-televisiokanavan haastattelussa.

Priebus edustaa republikaanien maltillista linjaa ja on kongressin edustajainhuoneen republikaanipuheenjohtajan Paul Ryanin ystävä. Avustajakseen ja päästrategiksi Trump nimitti Bannonin, joka on aiemmin vetänyt salaliittoterioilla ja rasistisilla jutuilla ladattua radikaalikonservatiivista Breitbart-uutissivustoa.

Carlo Allegri / Reuters

Bannon on ristiriitainen, monien niskakarvat pystyyn nostava hahmo. Bannon on entinen laivastoupseeri, Goldman Sachsin investointipankkiiri ja Hollywood-tuottaja, jolla on taustallaan syyte myös perheväkivallasta. Hän toimi johtotehtävissä Trumpin vaalikampanjassa, ja lietsoi tätä käyttämään rankkaa populistista retoriikkaa.

”En tiedä mistä Bannonin arvostelut tulevat. Kyse ei ole siitä Steve Bannonista jonka tunnen”, Priebus sanoi.