Viime viikolla Yhdysvaltain historian ehkä pätevin presidenttiehdokas hävisi maan historian kenties epäpätevimmälle.

Donald Trumpin voiton myötä republikaanit hallitsevat nyt Valkoista taloa, kongressia sekä ainakin yhtä nimitystä korkeimpaan oikeuteen.

Demokraatit hävisivät nöyryyttävästi ruostevyöhykkeen osavaltiot, jotka ovat perinteisesti olleet puolueen reviiriä. Miljoonat presidentti Barack Obamaa vuonna 2012 äänestäneet käänsivät selkänsä puolueelle tai eivät ainakaan jaksaneet sitä äänestää.

Raunioiden vielä savutessa on kamppailu demokraattien suunnasta alkanut. Lopputulos määrittää sen, miten vahvana puolue lähtee vuoden 2018 kongressivaaleihin ja kuka haastaa Trumpin vuonna 2020. Se siis vaikuttaa merkittävästi siihen, miten pitkään ja miten tehokkaasti Trump hallitsee.

Trumpille hävinneen Hillary Clintonin demokraattien esivaaleissa haastanut Bernie Sanders avasi pelin heti viikonloppuna. The New York Timesissa julkaistussa kolumnissaan Sanders hahmotteli demokraattien suuntaviivoja reippaasti vasemmalle.

Sandersin mielestä puolue on pettänyt globalisaation ja prekarisaation runteleman keskiluokan ja köyhät.

”Uskon vakaasti, että puolueen on murrettava linkkinsä yritysvaltaan ja oltava jälleen ruohonjuuritason liike työväenluokalle, vanhuksille ja köyhille”, sosialistiksi itseään kuvaava Sanders kirjoittaa.

Osansa saavat niin ahneet pankkiirit, lääke- ja vakuutusteollisuuden lobbarit kuin fossiilisten polttoaineiden teollisuus. Sandersin demokraateissa paikan saavat kaikki, jotka ”taistelevat taloudellisen, sosiaalisen, rodullisen ja ympäristön oikeudenmukaisuuden puolesta”.

Demokraattipuolue on jakautunut puolueen perinteisen valtaeliitin ulkopuoliseen vasemmistoon sekä clintonilaiseen keskustaoikeistoon. Vasemmistoa edustaa Sandersin lisäksi Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren, joka on profiloitunut etenkin Wall Streetin kovana kriitikkona.

Ensimmäinen erä käydään puolueen pääsihteerin paikasta, jolla on tavallista suurempi rooli puolueen politiikan määrittämisessä nyt, kun republikaanit hallitsevat sekä edustajainhuonetta että senaattia.

Sanders ja Warren ajavat rooliin Keith Ellisonia, edustajainhuoneen jäsentä Minnesotasta. Ellison, muslimiksi kääntynyt entinen katolilainen ja kongressin vasemmistolaisen vaalitoimikunnan johtaja, tunnetaan esimerkiksi finanssiteollisuutta rokottavan ”Robin Hood -veron” ajamisesta.

Pääsihteerin paikka on kuitenkin työteliäs, ja monen mielestä sitä ei voi hoitaa edustajainhuoneen jäsenen tehtävien ohessa. Demokraattien clintonilainen siipi kannattaakin pääsihteerin virkaan pitkän linjan sisäpiiriläistä Howard Deania, joka toimi puolueen pääsihteerinä vuosina 2005–2009.

Muutoksen tuuli on kuitenkin huomattu puolueen vanhemmissa vaikuttajissa ja esimerkiksi vaikutusvaltainen New Yorkin senaattori Chuck Schumer antoi viime perjantaina tukensa Ellisonille, kertoo The New York Times. Myös senaatin vähemmistöjohtaja, demokraattien Harry Reid asettui Ellisonin puolelle sunnuntaina.

Jos demokraattien vasemmistosiipi voittaa puolueessa vallan, Elizabeth Warren nousee todennäköisesti yhdeksi mahdolliseksi vuoden 2020 presidenttiehdokkaaksi.

Bernie Sandersin uusintaehdokkuus ei sekään ole teoriassa poissuljettua, tosin Sanders olisi jo 79-vuotias.

Jos keskustaoikeisto voittaa, sillä on heittää kehään useita nuoria ja potentiaalisia ehdokkaita. Spekulaatioissa ovat esiintyneet muun muassa meksikolaisen maahanmuuttajan poika, Obaman hallinnon asuntoasioista vastaava ministeri Julián Castro, New Jerseyn senaattori Cory Booker sekä New Yorkin senaattori Kirsten Gillibrand. Villeimmissä huhuissa on noussut esille jopa Michelle Obaman nimi.

Yksi vaihtoehto on tietysti se, että Hillary Clinton, 69, päättää yrittää presidentiksi vielä kerran.