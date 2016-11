Tšernobylin ydinvoimala saa vihdoin suojakuoren

Maailman tuhoisimman ydinvoimalaonnettomuuden tarina sai eräänlaisen päätöksen maanantaina, kun Tšernobylin ydinvoimalan päälle alettiin siirtää massiivista suojarakennelmaa Ukrainassa.

Rakennelman on tarkoitus suojata säteilevää onnettomuuspaikkaa vuosikymmenten ajan, kertovat uutistoimisto AFP sekä BBC.

Ydinvoimalan räjähdyksessä vuonna 1986 kuoli välittömästi kymmeniä ihmisiä. Tuhannet muut kuolivat myöhemmin säteilyn aiheuttamiin sairauksiin kuten syöpiin.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on maksanut hankkeesta 1,5 miljardia euroa ja työn on tarkoitus olla valmis marraskuun loppuun mennessä. Rakennelma on pituudeltaan 275 metriä ja leveydeltään 108 metriä. Suojarakennelman siirto paikalleen kestää arviolta viisi päivää.

Onnettomuuden kaikkia vaikutuksia ei vieläkään tiedetä.

Kymmenettuhannet joutuivat jättämään kotinsa, ja stressi ja pelko ovat aiheuttaneet mittaamatonta ahdistusta. Korjaus- ja puhdistustöihin on jouduttu käyttämään miljardeja euroja ja muutkin vaikutukset talouteen ovat olleet valtavia. Omalta osaltaan onnettomuus myös joudutti Neuvostoliiton romahdusta. Se pakotti diktatuuria avoimuuteen, johon sillä ei lopulta ollut varaa.

