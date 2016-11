Vuodettu muistio: Brittihallituksella ei ole brexit-suunnitelmaa – Britannia tarvitsee 30 000 uutta virkamiestä

Lontoo

Britannian hallituksella ei ole vieläkään kunnon suunnitelmaa EU:sta eroamisen varalle, vaan valmistelut ovat täysin alkutekijöissään, The Times -lehti uutisoi tiistaina.

Lehden mukaan pääministeri Theresa Mayn hallituksella on vaikeuksia selvitä brexit-urakan kanssa, ja Britannia tarvitsee jopa 30 000 uutta virkamiestä.

The Timesin tiedot perustuvat sen käsiinsä saamaan vuodettuun asiakirjaan. ”Brexit Update” -otsikoitu muistio on päivätty marraskuun 7:ksi, ja sen on kirjoittanut hallituksen brexit-toimia arvioinut konsultti.

Myös BBC lainasi tiistaina The Timesin uutista ja ilmoitti nähneensä vuodetun muistion.

Pääministeri May ilmoitti lokakuun alussa, että Britannia käynnistää brexit-neuvottelut muun EU:n kanssa maaliskuun loppuun mennessä. Aikataulu ei näytä nyt realistiselta.

The Timesin mukaan Mayn hallitus voi tarvita jopa kuusi lisäkuukautta EU-eron tavoitteiden määrittelemiseen. Työ on nyt vasta alkutekijöissään, eikä brittihallitus tiedä mitä se tulee EU-neuvotteluissa tavoittelemaan.

Ministeriöillä on vireillä jopa 500 eri brexit-projektia, jotka tarvitsevat kipeästi lisätyövoimaa. Ison strategian luominen on jäänyt lapsipuolen asemaan, kun eri hallinnonalat miettivät omia brexit-suunnitelmiaan ja -huoliaan.

Brittihallitus kiirehti tiistaina vähättelemään muistion tietoja.

Hallituksen tiedottaja oli sanonut The Timesin uutista siteeraaneelle The Guardian -lehdelle, että muistion tiedot ”eivät kuulosta tutulta”.

BBC:n haastatteleman hallituslähteen mukaan muistio on tullut tilaamatta konsulttiyhtiöltä, joka haluaa tehdä brittihallitukselle töitä. Liikenneministeri Chris Grayling puolestaan sanoi tiistaiaamuna BBC:n radio-ohjelmassa, että hänellä ei ole aavistustakaan, mistä muistio on peräisin.

Vankkumattomana brexitin kannattajana tunnettu Grayling tyrmäsi muistion sisällön, vaikka myönsikin, että brexit-neuvotteluista tulee monimutkaiset.

The Timesin mukaan hallitus on myös hyvin hajanainen EU-eron tavoitteiden suhteen.

Niin sanotut kolme brexit-ministeri (ulkoministeri Boris Johnson, Britannian EU-erosta vastaava brexit-ministri David Davis ja ulkomaankauppaministeri Liam Fox ) ovat yhdessä – joskin hajanaisessa – rintamassa, ja valtiovarainministeri Philip Hammond ja yritystoiminnasta vastaava ministeri Greg Clark toisessa. Pääministeri May yrittää pitää yllä yleiskuvaa EU-erosta, mutta toistaiseksi heikolla menetyksellä.

Vuodettu muistio varoittaa, että yritysmaailma voi pian kyllästyä brittihallituksen saamattomuuteen brexit-suunnitelman kanssa. Hallitus joutui lupaamaan jo lokakuun lopussa autonvalmistaja Nissanille, että yhtiön Britannian-sijoituksen pysyvät kilpailukykyisinä brexitistä huolimatta. Muut yritykset olivat nopeita liittymään jonoon.

Britannian EU-eroneuvottelut eivät ala, ennen kuin Britannia on ilmoittanut muulle EU:lle eroavansa. Mayn mielestä tämä niin sanottu artikla 50:n käynnistäminen kuuluu yksin hänelle, mutta lontoolainen tuomioistuin oli aiemmin marraskuussa toista mieltä: myös parlamentille kuuluu sananvaltaa.

Korkein oikeus päättää joulu–tammikuussa, pääseekö parlamentti äänestämään brexit-neuvottelujen aloittamisesta, vai voittaako Mayn kanta.

May on ilmoittanut aiemmin, että brexitin myötä Britannian tulee kontrolloimaan EU-kansalaisten maahanmuuttoa. Britannia haluaa myös täysin vapaan ja tullittoman pääsyn yhteismarkkinoille eli jatkaa kauppaa niin kuin ennenkin. Muun EU:n mielestä vapaa kauppa edellyttää kansalaisten vapaata liikkuvuutta.

Brexit-neuvottelut kestävät kaksi vuotta, jos niitä ei jatketa kaikkien jäsenmaiden yhteisellä suostumuksella. Muu EU on kieltäytynyt käynnistämästä Britannian kanssa alustavia neuvotteluja, vaan odottaa virallista eroilmoitusta.

EU-erosopimuksen lisäksi Britannian pitää neuvotella 27 jäsenmaan kanssa myös uusi kauppasopimus. Tavoitteena on mahdollisesti myös siirtymäajan sopimus.