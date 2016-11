Obama aloitti jäähyväismatkansa Euroopassa, Kreikka elättelee toiveita tuesta velkahelpotuksille – Obaman puhe suorana HSTV:ssä näillä hetkillä

Kreikkalaiset ovat ladanneet paljon toiveita arvovaltaiselle vieraalle, joka saapui tiistaina kahden päivän vierailulle Ateenaan.

Pääministeri Alexis Tsiprasin hallitus toivoo erityisesti, että Yhdysvaltain väistyvä presidentti Barack Obama nostaisi vierailunsa aikana esille velkahelpotukset, joita Kreikka haluaa saada muilta euromailta. Obaman on määrä puhua Ateenassa noin kello 15.45, mutta tiedotustilaisuus saattaa alkaa myöhässä. HSTV näyttää tilaisuuden suorana.

Tsipras aikoo keskustella velkahelpotuksista Obaman kanssa. Obama ilmaisi tukensa Kreikan velkahelpotuksille viikonloppuna kreikkalaisen Kathimerini-lehden haastattelussa. Hän kehotti Kreikan velkojia antamaan maalle ”merkittävän velkahelpotuksen”, jotta Kreikan talous pääsisi jälleen terveelle kasvu-uralle.

”Uskon vakaasti, että ihmiset tarvitsevat toivoa, jotta reformeista tulee kestäviä”, Obama sanoi Kathimerinin haastattelussa.

Euromaat ovat antaneet Kreikalle kolme tukilainapakettia, ja vastineeksi Kreikka on tehnyt paljon kipeitä leikkauksia ja talousuudistuksia. Tsipras toivoo, että velkahelpotus vakuuttaisi äänestäjät uhrausten kannattavuudesta.

Kreikan velkataakka on 177 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä on eniten koko euroalueella. Euromaiden valtiovarainministereiden on tarkoitus keskustella Kreikan velka-asioista kokouksessaan 5. joulukuuta.

”Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman vierailu on äärimmäisen tärkeä”, sanoi Kreikan hallituksen tiedottaja Dimitris Tzanakopoulos tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Uskon, että hän haluaa päättää kahdeksan vuoden presidenttiuransa ratkaisemalla useita ulko- ja talouspoliittisia asioita.”

Kaikki eivät kuitenkaan enää usko Obaman vaikutusvaltaan – varsinkaan Kreikan velka-asioissa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on Obaman hallinnon tavoin kannattanut velkahelpotuksia, mutta euromaat, Saksan liittokansleri Angela Merkel etunenässä, ovat haluttomia leikkaamaan Kreikan velkoja. Sen sijaan Kreikalle on myönnetty maksuaikojen pidennyksiä ja velkojen korkoja on leikattu.

”Obama on edelleen presidentti, mutta totuus on, että valta on jo siirtymässä siirtymätiimille, jota Trump on kokoamassa”, kansainvälisen politiikan professori Dimitris Keridis Ateenan Panteion-yliopistosta sanoi Bloombergille.

”Suuri osa Kreikan velasta on EU:n veronmaksajien hallussa, ja siitä täytyy päättää EU:n kanslioissa. Trumpin voitto on kasvattanut pelkoja takaiskuista Euroopassa, mikä saa eurooppalaiset poliitikot vielä enemmän pelkäämään sitä, että he vaikuttavat pehmeiltä”, Keridis sanoi.

Tällä professori viittaa siihen, että Donald Trumpin voiton pelätään lisäävän myös Euroopassa populistien itsevarmuutta ja siivittävän heitä vaalivoittoihin esimerkiksi Ranskan, Saksan ja Hollannin tulevissa vaaleissa.

Velka-asioiden lisäksi Obama keskustelee Ateenassa Tsiprasin kanssa muun muassa Euroopan pakolaiskriisistä ja jaetun Kyproksen tilanteen ratkaisemisesta.

Ateenassa oli tiedossa tiukkoja turvatoimia, sillä äärivasemmistolaiset ja ammattiliitot suunnittelevat mielenosoituksia Obaman vierailun ajaksi.

Kyseessä on Obaman viimeinen ulkomaanmatka, ennen kuin valta siirtyy ensi vuoden alussa Trumpille.

Kreikasta Obaman matka jatkuu Saksaan, jossa hän tapaa liittokansleri Angela Merkelin. Ennen matkaansa Obama luonnehti Merkeliä ”ehkä suurimmaksi kansainväliseksi kumppanikseen” kahdeksan vuotta kestäneen presidenttiytensä aikana.

Saksassa Obama tapaa myös Ranskan presidentin François Hollanden, Britannian pääministerin Theresa Mayn ja Italian pääministerin Matteo Renzin. Johtajien on uutistoimisto AFP:n mukaan tarkoitus keskustella Syyrian ja Ukrainan kriiseistä ja taistelusta terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Matkaa edeltäneessä lehdistötilaisuudessa Obama yritti selvästi lievittää pelkoja siitä, että Trump romuttaa Yhdysvaltain ja eurooppalaisten yhteistyön sotilasliitto Natossa.

Obama sanoi Euroopan matkallaan viestittävänsä Yhdysvaltain solidaarisuutta läheisille liittolaisille ja ilmaisevansa amerikkalaisten tuen ”vahvalle ja yhtenäiselle Euroopalle”.

”Se on tärkeää kansallisen turvallisuutemme kannalta ja tärkeää globaalille vakaudelle”, Obama sanoi.

Kotimatkalla Obama pistäytyy vielä Perussa Etelä-Amerikassa, jossa järjestetään Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) kokous.

MICHALIS KARAGIANNIS / Reuters