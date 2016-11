Venäjän talouskehitysministerin Aleksei Uljukajevin, 60, pidätys tiistain vastaisena yönä tyrmistytti niin Moskovan poliitikot kuin muunkin eliitin. Syyte lahjusten kiristämisestä valtion öljy-yhtiöltä Rosneftilta tuli kirkkaalta taivaalta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun venäläinen ministeri pannaan telkien taakse korruption vuoksi.

Liittovaltion tutkintakomitean mukaan turvallisuuspalvelu FSB on tutkinut tapausta jo vuoden ajan ja ministerin puhelin on ollut kuuntelussa viime kesästä lähtien. Kremlin lehdistöpäällikön Dmitri Peskovin mukaan presidentti Vladimir Putin on tiennyt tutkinnasta alusta lähtien.

Tutkintakomitea kertoi tiistaina ensin, että Uljukajev joutuu tuomarin eteen vielä samana päivänä – ilmeisesti vangitsemisoikeudenkäyntiin. Myöhemmin komitea kuitenkin ilmoitti, että ministeri on kotiarestissa ja kiistää syytteet.

Tutkintakomitean mukaan Uljukajev yritti kiristää Rosneftilta 1,9 miljoonan dollarin lahjuksia, jotta ministeriö olisi puoltanut valtion takavarikoiman Bašneft-öljy-yhtiön myyntiä Rosneftille. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan ministeri saatiin maanantaina kiinni ”itse teosta”, kun hän oli vastaanottamassa lahjusta.

Rosneft maksoi vajaan 51 prosentin Bašneft-osuudesta lähes 330 miljardia ruplaa eli noin 4,7 miljardia euroa jo 12. lokakuuta, jolloin pitkään kestänyt kiistely kaupasta päättyi.

Presidentti Putin poisti Bašneft-osakkeiden myynnin esteet jo viime toukokuussa. Hallitus hyväksyi kaupan pääministeri Dmitri Medvedevin johtamassa istunnossa viime kuun alussa.

Väitetty lahjus olisi siis kiristetty ja maksettu kauan kauppojen jälkeen ja lisäksi ministerille, jonka sana asiassa tuskin on presidentin ja pääministerin sanaa painavampi.

Uljukajev olisi tietysti voinut hankkia Rosneftille etua aliarvioimalla osakkeiden hinnan, mutta tästäkään ei tainnut olla kyse. Rosneftin maksama hinta on nimittäin hieman esitettyjä markkina-arvioita korkeampi.

”Täytyy olla järjiltään, jos lähtee kaksi kuukautta järjestelyjen jälkeen kiristämään kahta miljoonaa dollaria [Rosneftin halllituksen puheenjohtajalta] Igor Setšiniltä, yhdeltä tämän maan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä”, arvioi Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliiton johtaja Aleksandr Šohin Business FM -radion haastattelussa. ”Niin että sisällön puolesta tämä syyte ei lievästi sanottuna ole erityisen hyvin perusteltu eikä rationaalinen.”

Kremliin kriittisesti suhtautuvien kommentoijien pääväite oli tiistaina, että kyseessä oli Kremlin haukkojen eli silovikien isku eliitin liberaalia siipeä vastaan.

Uljukajev aloitti valtiollisen uransa jo Jegor Gaidarin hallituksen neuvonantajana 1990-luvun alussa. Ennen nimitystään ministeriksi vuonna 2013 hän työskenteli keskuspankin varajohtajana.

”Siivoavat liberaalit vallasta, kuka on seuraava?” kysyi oppositiopoliitikko Dmitri Gudkov Facebook-seinällään.

Toteutukseltaan Uljukajevin pidätys oli suorastaan taiteellinen. FSB:n iskuryhmä pidätti hänet kotoaan tiistain vastaisena yönä, ja tutkintakomitea tiedotti asiasta kolmelta aamuyöstä. Tutkintakomitean edustajan Svetlana Petrenkon mukaan ministeri ”yritti soittaa mesenaatilleen, mutta turhaan”. Kenelle, sitä Petrenko ei täsmentänyt.

Uutissivusto RBK:n ja Novaja Gazeta -sanomalehden nimettömien lähteiden mukaan pöllämystynyt Uljukajev yritti soittaa yöllä moneenkin numeroon, mutta kukaan ei vastannut.

RBK:n mukaan ministerillä todella olisi ollut kaksi miljoonaa dollaria, jotka hänelle olisi annettu ”oikeusviranomaisten toimesta”. Toisin sanoen kyseessä olisi ollut joko ansa tai lavastus.

Novaja Gazeta väitti myöhemmin, ettei rahoja itse asiassa löytynyt ministerin hallusta vaan viranomaiset olisivat tunkeneet ne yksinkertaisesti Uljukajevin nimissä avattuun pankin tallelokeroon.

Kolmatta vuosikymmentä Venäjän raha-asioiden parissa toiminut ministeri tuskin on mikään pulmunen. Niin sanotut Panama-paperit paljastivat viime huhtikuussa, että Neitsytsaarilta löytyi veroparatiisiyhtiö ministerin pojan ja vaimon nimissä. Sama kävi ilmi monesta muustakin venäläisestä napamiehestä ja julkkiksesta.

Mutta jos tarkoituksena on päästä ministeristä eroon syystä tai toisesta, asian johdosta ei tarvitse järjestää yöllisiä pidätyksiä ja näyttävää mediatapahtumaa. Siksi näytelmän ainoa ymmärrettävä syy onkin näytelmä itse: televisioyleisö saa parhaaseen katseluaikaan hyvää viihdettä ja todisteet siitä, että sisäiset viholliset nujerretaan armotta.

Ainakin jos ulkoisia ei ole riittävästi lyöntietäisyydellä.