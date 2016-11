Fakta Pohjoismaat esillä Marrakechissa Sitra on tehnyt selvityksen pohjoismaisista päästöjen vähennyskeinoista, joita voi laajentaa muualle maailmaan. Teknisen analyysin teki norjalainen ilmastontutkimuslaitos Cicero. Nordic Green to Scale -selvitys julkaistaan keskiviikkona YK:n ilmastokokouksessa Marrakechissa. Selvitys on jatkoa kansainväliselle Green to Scale -projektille, jossa esiteltiin 17 helposti kopioitavaa ratkaisua eri puolilta maailmaa. Marrakechissa neuvotellaan 7.–18. marraskuuta Pariisin ilmastosopimuksen toteutuksesta. Tavoitteena on rajata lämpötilan nousu kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä vain 1,5 asteen nousuun.

Planeetta Maan päättäjät pohtivat parhaillaan Marrakechin kaupungissa Marokossa, kuinka Pariisin ilmastosopimus käytännössä toteutetaan.

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävissä ja vieläpä edullisesti jo olemassa olevien teknologioiden avulla, väittää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitra tuoreessa selvityksessään. Selvitys julkistetaan keskiviikkona Marrakechissa.

”Vallassa on yhä myytti, että päästöjen vähentäminen on hirvittävän kallista ja että se vaatii ihmeellistä teknologiaa, jota ei ole keksitty. Se ei pidä paikkaansa. Meillä on jo nyt liuta toimivia ja melko edullisia ratkaisuja, jotka pitää vain saada käyttöön laajasti”, kertoo Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Pelkästään Pohjoismaissa käytetyn 15 keinon laajentaminen muihin maihin vähentäisi maailman vuosittaisia päästöjä vuoteen 2030 mennessä neljällä gigatonnilla eli lähes koko EU:n vuosipäästöjen verran.

Sitran valitsemat 15 keinoa ovat laajassa käytössä, helposti sovellettavissa muihin maihin ja silti pohjoismaisia luonteeltaan.

Vaikka esimerkiksi polkupyöräilyä harrastetaan kaikkialla, vain Tanskassa kaupunkilaiset pyöräilevät keskimäärin peräti 2,8 kilometriä päivässä. Pannukakkumaassa on helppo polkea, mutta maailmanennätystä tukee myös kaupunkisuunnittelu.

”Tanskan ja Ruotsin tuulivoiman tuotanto, Norjan sähköautot ja Tanskan kaupunkipyöräily ovat Suomellekin hyviä esimerkkejä”, Tynkkynen sanoo.

Hän nostaa esille myös Ruotsin lämpöpumppubuumin, joka on jo levinnyt Suomeenkin. Suomessa on jo 800 000 lämpöpumppua, kun Ruotsissa niitä on noin 1,5 miljoonaa.

”Suomessa myydään jo asukaslukuun suhteutettuna enemmän pumppuja kuin Ruotsissa. Otamme pumpuilla vuodessa noin kuusi terawattituntia energiaa, kun Loviisan ydinvoimalan laitosyksikkö tuottaa neljä terawattituntia”, kertoo Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpun toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Hirvosen mukaan ilmastonmuutoksen kannalta maalämpöpumppu on paras investointi, vaikka se maksaakin noin 20 000 euroa. Niitä myydään suomessa noin 10 000 vuodessa, kun ilmalämpöpumppuja menee hieman alle 50 000.

Pumput sekä jäähdyttävät että lämmittävät, joten ne sopivat myös lämpimään ilmastoon. Jäähdytys kuluttaa maailmalla enemmän energiaa kuin lämmitys. Sitran mukaan pumppujen laaja käyttöönotto eri maissa haukkaisi maailman päästöistä hieman enemmän kuin Suomi tuottaa vuodessa.

Sitran tarkoituksena ei ole esitellä Pohjoismaita ilmastopyhimyksinä, vaan näyttää, että nykyinen teknologia riittää massiivisiin päästöjen leikkauksiin.

Esimerkiksi Norja on vetäissyt naapurimaihinsa kaulan sähköautoilussa, vaikka samat automerkit ovat saatavilla muissa maissa.

Plugit Finlandin toimitusjohtaja Tommi Saarela on yrittänyt kolmen vuoden ajan kaupata suomalaisille sähköautojen latauslaitteita. Se ei ole helppoa maassa, jossa ladattavia autoja on vain puolisentoista tuhatta. Norjassa sähköautoja on jo yli 50 000 vuolaiden tukien ansiosta.

”Hiljaa odottamista oli pitkään, mutta tänä vuonna sähköinen liikenne on kaupungeissa lähtenyt toden teolla liikkeelle.”

Kaupunkiajossa kattavan latausverkoston puuttuminen ei ole ongelma, jos lataus vain onnistuu kotona ja työpaikalla.

”Kaksi vuotta sitten markkinoilla olivat lähinnä Tesla ja Nissan. Nyt malleja on kymmeniä, hinnat lähtevät 20 000 eurosta ylöspäin ja yhdellä latauksella pääsee jo 200–300 kilometriä”, Saarela sanoo.

HS kertoi viime viikolla, että Juha Sipilän (kesk) hallitus kaavailee lisätukia sähköautoilulle. Saarela toivoo hallitukselta tukia kuluttajille, eikä vain yrityksille.

Myös energiaa säästävässä asumisessa pakkastalviin tottuneilla Pohjoismailla on paljon annettavaa. Lämmitysratkaisuja kehittävän Leanheat-yrityksen toimitusjohtajaa Jukka Ahoa harmittaa, että energiatehokkuudella viitataan yleensä vain uudisrakentamiseen.

”Rakennuskanta Euroopassa uudistuu vain noin prosentin vuodessa. Koko kannan uudistamisessa menisi sata vuotta! Tämä on täysin väärä tapa lähestyä energiatehokkuutta. Jos ilmastonmuutokseen halutaan vaikuttaa, myös ne loput 99 prosenttia rakennuksista pitää saada tehokkaiksi nopeasti.”

Ahon mukaan talot ovat Suomessa ylilämmitettyjä.

”Yrityksemme asettaa taloihin antureita ja ohjaa lämmitystä älykkäillä algoritmeilla niin, että talossa on aina mukava lämpötila, mutta pitkällä aikavälillä energiaa säästyy.”

Leanheat kokeilee 2 000 asunnossa yhdessä energiayhtiö Fortumin kanssa lämmitysjärjestelmää, joka ohjailee kaukolämpöä esimerkiksi sääennusteen ja tuntihintojen perusteella. Lämmönkulutuksen pitäisi pienentyä 10–20 prosenttia.

Miksi nykyisiä keinoja ei sitten ole jo otettu laajemmin käyttöön, jos ne ovat niin halpoja ja tehokkaita?

Vastahakoisuutta aiheuttavat esimerkiksi suuri alkuvaiheen investointitarve, energian halpa hinta ja fossiilisten polttoaineiden suuret julkiset tuet.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan fossiiliset polttoaineet saivat lähes 500 miljardin dollarin edestä tukia vuonna 2014, kun vuonna 2009 luku oli 390 miljardia dollaria. Uusiutuvaa energiaa tuettiin noin 135 miljardilla dollarilla.

Entisenä vihreiden kansanedustajana Tynkkynen on seurannut ilmastonmuutoksen vastaista taistelua myrskyn silmästä jo pitkään. Marrakech on jo 17. ilmastokokous, johon hän osallistuu.

Tynkkynen arvioi, että yrityksillä ja kuluttajilla on nykyään enemmän valtaa ilmastoasioissa kuin Yhdysvaltojen presidentillä.

Ilmastoskeptikko Donald Trump ei siis välttämättä enää pysty Yhdysvaltojen presidenttinä jumiuttamaan planeetan pelastamistalkoita. Kun George W. Bush tuli presidentiksi vuonna 2000, hän kieltäytyi ratifioimasta edellistä suurta ilmastosopimusta, Kioton pöytäkirjaa.

”On sääli, jos Yhdyvallat vetäytyy Pariisin sopimuksesta, mutta vähäpäästöiset ratkaisut ovat nykyään tolkuttoman paljon kilpailukykyisempiä kuin vuosituhannen taitteessa. Ne ovat niin houkuttelevia, että niitä otetaan käyttöön riippumatta siitä, piittaako presidentti ilmastosta vai ei.”

Tynkkynen kuitenkin korostaa, että poliitikoilla on yhä olennainen rooli muutoksen nopeuttamisessa. YK:n ilmasto-ohjelma Unep ennusti marraskuun alussa, että nykymenolla maailman keskilämpötila nousee vuosisadan loppuun mennessä ainakin kolmisen astetta esiteolliseen aikaan nähden, kun Pariisin ilmastosopimuksen tavoiteraja on kaksi astetta.

Se olisi katastrofi niin ympäristön kuin maailmantaloudenkin kannalta. Maapallo muuttuisi ihmiskunnalle arvaamattomaksi ja vaaralliseksi paikaksi elää.

Pohjoismaiden 15 ratkaisua maailmalle

HS:n laskuri kertoo, kuinka monta megatonnia hiilidioksidia maailman vuosipäästöistä katoaisi, jos Pohjoismaisia keinoja hyödynnettäisiin vertailukelpoisissa maissa vuoteen 2030 mennessä yhtä kattavasti kuin esimerkkimaissa nyt.

Kustannukset kertovat siitä, mikä kunkin ratkaisun vuotuinen hintalappu olisi maailmalle vuonna 2030. Osa ratkaisuista toisi jopa suoria taloudellisia hyötyjä nettokulujen sijaan.

Yhteensä 15 ratkaisua leikkaisivat vuotuisia päästöjä 4 100 megatonnilla vuonna 2030 ja maksaisivat maailmalle nettona 13 miljardia dollaria eli 12 miljardia euroa.

Laskuri perustuu Sitran Nordic Green to Scale -selvitykseen.