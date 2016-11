Sadan siirtolaisen pelätään taas hukkuneen Välimerellä – kuolleiden määrä noussut ennätyslukemiin

Arviolta sadan ihmisen pelätään hukkuneen Välimerellä tiistaina tapahtuneessa onnettomuudessa. Siirtolaisia kuljettanut kumivene kaatui tiistaiaamuna Libyan edustalla.

Uutistoimisto AFP:n mukaan paikalla on muun muassa saksalaisen Jugend Rettet -kansalaisjärjestön alus. Järjestö kirjoitti tiistai-iltana Twitterissä, että 23 henkilöä on pelastettu ja sata ihmistä on edelleen kadoksissa. Järjestön puhutteleman selviytyjän mukaan veneessä olisi ollut 122 ihmistä.

Sad news from board.. Stay strong everyone! pic.twitter.com/onDawHdtok — Jugend Rettet e.V. (@jugendrettet) 15. marraskuuta 2016

Uutistoimisto AFP:n mukaan selviytyneitä etsitään edelleen, mutta illalla vaikutti epätodennäköiseltä, että ketään löydettäisiin enää elossa.

Onnettomuus on jo toinen tällä viikolla.

Myös maanantaina Libyan edustalla upposi siirtolaisia kuljettanut kumivene. Veneestä pelastui Italian rannikkovartioston mukaan 15 henkilöä. Matkustajien määrä ei ole tiedossa, mutta YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi kymmenien ihmisten todennäköisesti kuolleen.

Italian rannikkovartioston mukaan maanantaina tehtiin yhteensä viisi etsintä- ja pelastusoperaatiota, joissa yhteensä 550 ihmistä pelastettiin täyteen ahdetuista kumiveneistä.

Tänä vuonna ennätysmäärä ihmisiä on kuollut yrittäessään ylittää Välimerta.

UNHCR:n mukaan kuolleita on marraskuuhun mennessä ollut yli 4 200. Useimmat heistä ovat afrikkalaisia pakolaisia tai siirtolaisia.