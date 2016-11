Trumpin presidenttiyttä valmisteleva tiimi sekaisin – irtisanomisia ja kahnauksia

Donald Trumpin presidenttiyttä valmisteleva tiimi näytti tiistaina ajautuneen jonkinlaiseen sekasortoon ja sisäiseen nahisteluun.

Tiimistä erotettiin kaksi kansallisesta turvallisuudesta vastannutta asiantuntijaa, joista toinen oli edustajainhuoneen tiedusteluvaliokuntaa johtanut republikaanien entinen kongressiedustaja, entinen keskusrikospoliisi FBI:n erikoisagentti Mike Rogers. Toinen lähtöpassit saanut oli The New York Times -lehden mukaan lobbari Matthew Freedman, joka on konsultoinut yrityksiä ja ulkomaiden hallituksia.

Rogersista oli veikattu jopa keskustiedustelupalvelu CIA:n seuraavaa johtajaa.

Irtisanomiset tapahtuivat ilman selityksiä. Brittilehti Guardianin mukaan yksi lähde olisi kutsunut niitä ”stalinistiseksi puhdistukseksi”. Puhdistukset ovat The New York Timesin mukaan Trumpin vävyn, Ivanka Trumpin aviomiehen Jared Kushnerin käsialaa. Kushner kuuluu Trumpin sisäpiiriin yhdessä tämän kolmen vanhimman lapsen kanssa.

Rogersin kohtaloksi koitui ilmeisesti hänen yhteytensä valmistelutiimin alkuperäiseen vetäjään, New Jerseyn kuvernööriin Chris Christieen. Christie on ryvettynyt niin kutsutussa ”siltagatessa”.

Christie syrjäytettiin valmistelutiimin johtopaikalta yllättäen viime perjantaina. Hänen tilalleen tiimin johtoon nousi tuleva varapresidentti Mike Pence.

Valmistelutiimin yhtenäisyyden rakoilu on herättänyt epäilyksiä siitä, ettei vallanvaihto onnistu niin sujuvasti kuin olisi toivottavaa. Trumpin sanotaan luottavan yhä pienempään ja tiiviimpään joukkoon ministeripestien ja muiden tärkeiden nimitysten valmistelussa.

Trump itse yritti vakuutella, että presidenttikauden valmistelut ja ministereiden valinnat sujuvat jouhevasti.

”Prosessi etenee erittäin järjestelmällisesti, kun päätän hallituksesta ja monista muista nimityksistä. Minä olen ainoa, joka tietää keitä finalistit ovat!” Trump twiittasi.

Viimeisellä kommentilla hän näytti vertaavan ministereiden ja tärkeiden virkamiesten valintaa siihen, miten hän valitsi ihmisiä yhtiönsä palkkalistoille televisiosarja Diilissä.

