Baijerin pääkaupunki Münchenin liepeille rakennetaan parhaillaan Berliinin muuria korkeampaa muuria asuinalueen ja uuden turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen välille.

Neljä metriä korkean, kivikoreista kootun muurin on määrä valmistua Münchenin esikaupunkiin Neuperlach-Südiin ensi keväänä. Berliinin muuri oli korkeudeltaan 3,60 metriä.

Muuria on perusteltu meluhaittojen torjunnalla. Asukkaat ovat valittaneet 160 turvapaikanhakijan aiheuttamasta melusta ja pelkäävät asuntojensa arvon laskevan. Lähimmät asunnot sijaitsevat 25 metrin päässä vastaanottokeskuksesta.

Asukkaat onnistuivat myös estämään aikuisten turvapaikanhakijoiden sijoittamisen vastaanottokeskukseen. Nyt sinne on tulossa alaikäisiä yksin maahan saapuneita turvapaikanhakijoita.

München on ollut monille turvapaikanhakijoille portti Saksaan. Viime vuonna Münchenin rautatieasemasta tuli keskeinen vastaanottopiste monille Unkarin kautta kulkeneille pakolaisille.

Neuperlachin muuri ei ole paikallislehti Merkurin mukaan syntynyt viranomaisten aloitteesta. Alun perin seitsemän naapuria kirjelmöivät vastaanottokeskuksen perustamista vastaan. Kahden ja puolen vuoden valmisteluprosessin aikana he saivat tukea valituksilleen yhä useammilta omakotitalojen omistajilta.

Lopulta sosialidemokraattinen pormestari Christine Strobl teki kompromissin valittajien kanssa, ja muuri päätettiin rakentaa.

Münchenin keskustasta kymmenen kilometrin päässä sijaitseva Neuperlach-Süd sai paikalliselta tuomarilta luvan muurin rakentamiseen.

Muuri on jakanut mielipiteitä voimakkaasti. Vihreiden edustaja Guido Bucholtz pitää koko hanketta yksinkertaisesti pahana. Hän vertaa Neuperlachin muuria naapurikunnan rakentamaan A8 moottoritien melumuuriin.

”Autobahnin viereen rakennettiin kolmimetrinen melumuuri. Tarvitsevatko kenties Neuperlachin asukkaat parempaa suojaa virkistymistä varten?”, Bucholtz kysyy paikallislehden haastattelussa.

Pikkupaikkakunnan muurihanke on nostattanut maanlaajuista närkästystä, kertoo Süddeutsche Zeitung. Melumuurina markkinoitu rakennelma on symboliarvoltaan synkkä. Monissa kommenteissa on viitattu kuuluisaan kylmän sodan aikaiseen Berliinin muuriin.

”Mutta nyt Berliinin muurin purkamisen aika on ohi”, lehti kirjoittaa.

Berliinin mallia myötäillen satiirinen aktivistiryhmä pystytti paikallisasukkaitten ällistykseksi Checkpoint Alin muurityömaan kylkeen viime viikolla.

Checkpoint Ali oli rakennettu Berliinin legendaarisen raja-aseman Checkpoint Charlien mallin mukaan. Tapahtumassa koppia vartioivat koppalakkeihin ja virallisen näköisiin univormuihin pukeutuneet miehet.

Tempaukseen osallistui nimekkäitä näyttelijöitä ja muusikoita lähinnä Münchenistä. Myös elokuvaohjaaja Doris Dörrie tuki tapahtumaa.

Tempaus ei kuitenkaan ole pysäyttänyt muurin rakentamista.

Neuperlach rakennettiin 1960-luvulla eräänlaiseksi vihreäksi satelliittikaupungiksi Müncheniä ympäröivien vanhojen kylien väliin. Vastaavanlaisia satelliittikaupunkeja syntyi useita. Neuperlachissa asuu nykyään lähes 60 000 ihmistä.