Carl Bildt: Trumpin valinta presidentiksi on ”tuntemamme lännen loppu”

Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi uhkaa romuttaa länsimaiden yhteiset saavutukset vuosikymmenten ajalta, uskoo Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, joka kommentoi aihetta kolumnissaan sanomalehti The Washington Postissa.

”Jos kuuntelee, mitä Donald Trump on sanonut kampanjansa aikana ja sen jälkeen, tämä on tuntemamme lännen loppu”, Bildt kirjoittaa.

”Tätä ilmiömäistä menestystarinaa on rakennettu yli puoli vuosisataa sitoutumalla vapauteen ja demokratiaan, vapaakauppaan, vakaisiin liittoumiin ja luotettaviin ystävyyssuhteisiin. Trump on joko hyökännyt tätä kaikkea vastaan tai kyseenalaistanut sen.”

Bildt korostaa, että vahvat siteet Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ovat hyödyttäneet molempia ja Euroopan vakaus on strategisesti tärkeää myös Yhdysvalloille.

”Kahdesti viime vuosisadalla se vedettiin mukaan sotiin, kun Eurooppa syöksyi katkeruuteen ja konfliktiin.”

Trump on muun muassa sanonut, että hänen johdollaan Yhdysvallat ei välttämättä lähtisi puolustamaan Nato-kumppaneita Venäjän hyökkäykseltä, mikäli nämä eivät ole osallistuneet sotilasliiton kuluihin toivotulla tavalla.

Bildtin mielestä Trumpin päätös tavata Britannian EU-eron johtohahmo Nigel Farage ensimmäisenä eurooppalaisena poliitikkona vaalivoittonsa jälkeen ”lähettää Euroopalle huonoimman mahdollisen viestin”.

”Tahallaan tai tahtomattaan hän välittää tuenosoituksen noille useiden maiden pimeille voimille, jotka yrittävät peruuttaa sen, minkä eteen Yhdysvaltain ja Euroopan valtiomiehet ovat tehneet työtä sukupolvien ajan.”

