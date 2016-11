Venäjän ainoa lentotukialus seilasi sotaan – Admiral Kuznetsov lähettää koneet ilmaan hyppyristä, joka kuluvalla viikolla pudotti yhden Migin mereen

Fakta Admiral Kuznetsov Pääkone 8 höyryturbiinikattilaa, yhteisteho 150 megawattia Pituus 305 metriä, leveys 72 metriä, syväys 10 metriä Pisin purjehdusmatka 15 700 kilometriä 18 solmun nopeudella Miehistö 1 690 henkeä Aseistus Syyriassa: 10–12 Suhoi-33-hävittäjää 1 Mig-29K-hävittäjä 8 Granit-meriohjusalustaa, ohjuksen kantomatka 625 km 24 Kinžal-ilmatorjuntaohjusalustaa, kantomatka 12 km Kortik-lähitorjuntaohjusjärjestelmä, kantomatka 8 km 6 AK-630-ilmatorjuntatykkiä 24 Kamov-helikopteria, ainakin osa ilmeisesti korvattu Mig-koptereilla Mahdollisesti 60 syvyyspommia

Venäjän tiistai-illan televisiouutisten päätähti ei ollut korruptioepäilystä pidätetty talouskehitysministeri vaan Admiral Kuznetsov. Neuvostoliiton sankarilta, amiraali Nikolai Kuznetsovilta (1904–1974) nimensä saanut Venäjän ainoa lentotukialus oli viimeinkin päässyt taistelutehtäviin.

Lentotukialuksen tehtävä ylipäätään on paitsi tuottaa hyvää televisiodraamaa myös todistaa isäntävaltion suurvalta-asemaa. Varsinaisesta yllätyshyökkäyksestä ei ollut kyse tälläkään kertaa: maailma seurasi kuukauden ajan Admiral Kuznetsovin purjehdusta Vidjajevon laivastotukikohdasta Murmanskin länsipuolelta Välimeren pohjukkaan.

Jättialus on isäntävaltionsa näköinen: savuttaa mutta toimii. Läntiset vääräleuat ovat kutsuneet Admiral Kuznetsovia nimellä ”smoke carrier” eli ”savutukialus”. Kylmän sodan aikana länsiliittoutuneet epäilivät, että alukseen olisi sijoitettu ydinkäyttöinen voimanlähde, mutta mahtipontisesta suitsutuksesta päätellen näin ei koskaan tehty.

Kuznetsovilla on värikäs historia, vaikka se ei aiemmin taistelussa ole ollutkaan. Puolet aluksen vesillä viettämästä 31 vuodesta on kulunut korjaustelakalla. Tässä mielessä se on Ranskan menneestä mahdista todistavan lentotukialus Charles de Gaullen kohtalotoveri.

Neuvostoliitto ryhtyi rakentamaan Kuznetsovia 1980-luvun alussa, ja suunnittelupöydällä sen nimi oli Sovjetski Sojuz. Riitely aluksen mallista ulottui kuitenkin nimeen asti. Lentotukialusta ryhdyttiin rakentamaan nimellä Riga. Vesillelaskun aikaan Nikolajevin eli nykyisen Mykolajivin telakalla Ukrainassa Mustanmeren rannalla vuonna 1985 sen kyljessä komeili kuitenkin uusi nimi: Leonid Brežnev.

Neuvostoliiton vanhuudenhöperyyden symboliksi nousseen pääsihteerin nimi hiottiin pois jo kahden vuoden kuluttua, jolloin alus sai nimen Tbilisi. Neuvostoliiton romahtaessa elokuun 1991 vallankaappausyritykseen alus oli laiturissa Sevastopolissa, vaikka se oli jo päätetty siirtää Neuvostoliiton pohjoisen laivaston kalustoon.

Itsenäiseksi julistautuneen Ukrainan ensimmäinen presidentti Leonid Kravtšuk kiirehti vaatimaan alusjättiä Ukrainalle. Lievästi sanoen sekavassa kansainvälisen politiikan tilanteessa aluksen tuolloinen päällikkö Viktor Jarygin otti kuitenkin tomerasti ruorista kiinni. Päällikkö ilmoitti, ettei Ukraina-nimistä valtiota ole toistaiseksi olemassa, joten pyyntö on aiheeton.

Jarygin purjehti laivoineen Vidjajevoon, jossa alus sai nimen ”Neuvostolaivaston amiraali Kuznetsov”.

Nykyinen nimi on siten järjestyksessä jo oikeastaan viides. Taikauskoista suomalaisseiloria tällainen nimenvaihto hirvittää, mutta Neuvostoliitossa taikausko ei ollut muotia.

Rakenteellisilta ratkaisuiltaan Admiral Kuznetsov heijastaa samanlaista riitelyä kuin nimiasiasta on käyty. Toisin kuin lentotukialuksissa yleensä, Kuznetsovissa on oma vahva ohjuspuolustus. Lisäksi siinä ei ole katapulttia, vaan keulalla on hyppyri, josta koneet nousevat ilmaan.

Alun perin neuvostolaivasto ei edes nimittänyt tekelettään lentotukialukseksi vaan ”lentokoneita kuljettavaksi risteilijäksi”. Tämän on epäilty johtuvan kansainvälisestä Bosborinsalmen sopimuksesta, joka kieltäisi lentotukialuksen kulun Mustallemerelle ja sieltä pois.

Juttu on höpötystä: nimitykset eivät merioikeudessa paina mitään vaan aluksen käyttötarkoitus. Nimityksestä käytiin riitaa, koska lentotukialuksen katsottiin kuuluvan kapitalististen imperialistien arsenaaliin.

Hyppyriratkaisun hienous kävi kyseenalaiseksi tällä viikolla, kun toinen Kuznetsovin Mig-hävittäjistä putosi mereen pian hyppyristä ylös pyrähdettyään. Toisaalta, kuten venäläisen Lifenews-uutissivuston toimittaja asiaa kommentoi: eipä voi katapultti ainakaan särkyä, kun sitä ei ole.

Hyppyrin vuoksi koneet eivät voi nousta ilmaan täydessä aselastissa. Venäjän televisio mainosti merivoimien iskeneen tiistaina terroristien tukikohtiin Kalibr-ohjuksilla, mutta näitä ilmeisesti ammuttiin muilta aluksilta.

Mutta toisaalta kansainvälisessä kriisissä näyttää olevan jotain merivoimien kannalta mukavaakin: lentotukialuksella nähtiin uutuudenkarheita koptereita, jotka oli ilmeisesti alun perin tarkoitettu Ranskasta tilattuihin Mistral-aluksiiin. Kaupat peruuntuivat Krimin miehityksen jälkeen.

Lifenewsin mukaan Admiral Kuznetsov palaa pohjoiseen tammi–helmikuussa, ja sen on määrä päätyä jälleen korjaustelakalle vuonna 2018. Silloin lentotukialukseen tehdään runsaasti päivityksiä. Vesillä Kuznetsov seilannee vielä vuosikausia, sillä sen seuraaja, Shtorm-luokan superlentotukialus on olemassa vasta paperilla.

Venäjän puolustusministeriö

