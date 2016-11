Vaino näkyy avaruuteen asti – satelliittikuvat paljastavat talojen tuhon Myanmarissa

Peking

Myanmarissa eli entisessä Burmassa näyttää vähemmistökansojen vaino jatkuvan, vaikka valtio on siirtynyt sotilasdiktatuurista rauhannobelisti Aung San Suu Kyin johtamaan hallintoon. Viime päivinä tulleiden tietojen mukaan islaminuskoiseen rohingya-kansaan kuuluvien kyliä on palanut, ja heitä pakenee naapurimaahan Bangladeshiin.

Myanmarista on lokakuusta alkaen lähtenyt järjestöjen ja viranomaisten mukaan pakosalle ainakin 500 rohingya-kansaan kuuluvaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tiistaiaamuna Bangladeshin rajavartiolaitos esti 86:tta rohingyaa rantautumasta rajanylityspaikalle, kertoi bangladeshilainen everstiluutnantti Anwarul Azim Reutersille. Estettyjen joukossa oli hänen mukaansa 40 naista ja 25 lasta. He saattavat joutua jäämään harhailemaan merelle.

Reutersin mukaan rohingya-pakolaisia on myös ammuttu, kun he ovat yrittäneet ylittää Myanmarin ja Bangladeshin rajalla virtaaavaa Naaf-jokea.

Asukkaiden vainoaminen näkyy jopa avaruudesta otetuissa valokuvissa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch julkaisi viime sunnuntaina satelliittikuvia, joista näkee, että rohingya-vähemmistön asuttamassa Rakhinen osavaltiossa on satoja taloja palanut.

Järjestön laskujen mukaan kolmessa kylässä on palanut yhteensä 430 taloa. Human Rights Watchin mukaan Myanmarin presidentin kanslian varapääsihteeri Zaw Htay on myöntänyt, että rakennuksia on palanut, mutta ei niin paljon kuin järjestö on arvioinut.

Talot on ilmeisesti poltettu. Paikalliset järjestöt ovat sanoneet, että kyliin ovat hyökänneet hallituksen turvallisuusjoukot, mutta Myanmarin viranomaisten mukaan hyökkäyksiä tekivät rohingya-kansan aseelliset järjestöt, kertoo Human Rigths Watch keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa.

Alueelta on hyvin vaikea saada tarkkoja tietoja, koska Myanmarin viranomaiset ovat sulkeneet pääsyn sinne esimerkiksti toimittajilta ja avustusjärjestöiltä.

Rakhinen osavaltion uusin kriisi alkoi 9. lokakuuta, kun joukko aseistettuja ihmisiä hyökkäsi kolmelle poliisin vartioasemalle. Paikallisten viestimien mukaan yhdeksän poliisia kuoli. Poliisi on julkisuudessa sanonut epäilevänsä hyökkäyksistä rohingya-kapinallisia.

Myanmaria hallitsi pitkään sotilasjuntta, mutta se on parin vuoden kuluessa hellittänyt otettaan. Vuosi sitten Myanmarissa oli vaalit, jotka voitti rauhannobelisti Aung San Suu Kyin johtama NLD-puolue. Armeijan kirjoittaman perustuslain mukaan sotilailla on kuitenkin yhä paljon valtaa vaalituloksista riippumatta.

Myös Myanmarissa vieraillut YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan oli huolissaan väkivaltaisuuksista tiistaina.

”Haluan ilmaista syvän huoleni viimeaikaisesta väkivallasta Rakhinen osavaltiossa, joka on vajoamassa uuteen epävakauden tilaan”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.