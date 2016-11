Japanin pääministeri ihmettelee, missä ja milloin hän tapaa tänään Trumpin – sekasorto vaivaa Yhdysvaltojen tulevan presidentin esikuntaa

Japanin pääministeristä Shinzo Abesta pitäisi torstaina tulla ensimmäinen ulkomainen johtaja, jonka tuleva Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa virallisesti.

New Yorkin matkanneella Abella on kuitenkin ongelma: Hän ei tiedä, missä ja milloin tapaaminen on. Pääministerille ei ole myöskään kerrottu, ketkä kaikki Aben esikunnasta on kutsuttu tapaamiseen.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että japanilaisilla on ollut ongelmia nyhtää vastauksia Trumpin avustajilta. Vieraat eivät ole edes täysin selvillä siitä, kuka tapaamisen järjestämisestä vastaa ja kenelle heidän pitäisi soittaa.

”Hämmennys on ollut suuri”, yksi japanilainen virkailija totesi Reutersille.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö ei osallistu tapaamisen järjestämiseen, vaan tuleva presidentti tukijoukkoineen järjestää sen itse.

Trumpin tiimi on ajautunut vaalivoiton jälkeen sekasortoon, ja keskeisiä ihmisiä on syrjäytetty tai erotettu kokonaan.

Trump yrittää parhaillaan päättää muun muassa, ketkä saavat ministerin salkut hänen hallinnostaan. Trumpilla ei ole aiempaa poliittista kokemusta, minkä hankaloittanee hänen siirtymäänsä presidentiksi.

New York Times -lehti kertoi tällä viikolla, että Trump on keskustellut puhelimessa lukuisten ulkomaisten johtajien kanssa, mutta puhelut on tehty umpimähkäisesti ja ilman ulkoministeriön laatimien muistioiden apua.

Japani on maailman kolmanneksi suurin kansantalous ja Yhdysvaltojen neljänneksi tärkein kauppakumppani Kanadan, Kiinan ja Meksikon jälkeen.

Aasiassa ja Tyynenmeren alueella Japani on toiminut viime vuosikymmenet Yhdysvaltojen uskollisena yhteistyökumppanina.

Näistä syistä Trump tapaa virallisesti ensimmäisenä juuri Aben.

Tuleva presidentti tosin vieraili jo kampanjansa aikana alkusyksystä Meksikossa, missä hän keskusteli maan presidentin Enrique Peña Nieton kanssa. Trump on uhannut lähettää paperittomat maahanmuuttajat takaisin kotimaihinsa ja rakentaa muurin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle.

Japaninkin kanssa Trumpilla riittää riideltävää, jos hän toteuttaa vaalilupauksensa. Japani on allekirjoittanut Yhdysvaltojen tapaan Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen TPP:n.

TPP:n piti olla Yhdysvaltojen keino määrittää kaupan säännöt alueella ennen Kiinaa. Trump on kuitenkin uhannut kaataa sopimuksen, joka kattaisi noin 40 prosenttia maailmantaloudesta.

”Japanin ja Yhdysvaltojen liittoutuma on Japanin diplomatian ja turvallisuuden ytimessä. Liittoutuma toimii vain, jos maidemme välillä on luottamusta. Haluaisin rakentaa luottamuksen herra Trumpin kanssa”, Abe totesi toimittajille keskiviikkona CNN:n mukaan.

Presidentti Barack Obaman kausilla Yhdysvallat keskittyi yhä voimakkaammin Aasiaan ulkopolitiikassaan.

Trumpin ulkopoliittiset painotukset ovat jääneet toistaiseksi hämäriksi, mutta hän väläytti kampanjansa aikana, että Japani voisi hankkia itselleen ydinaseita.

Hän on myös vaatinut, että Japani maksaisi Yhdysvalloille enemmän sotilastukikohdista. Japanissa on noin 50 000 yhdysvaltalaista sotilasta.

Itä- ja Kaakkois-Aasian mailla on lukuisia ajoittain leimahtavia aluekiistoja, kuten Spratlysaaret, Paracelsaaret, Senkakusaaret ja Liancourtsaaret. Yhdysvaltoja on pidetty tasapainoittavana voimana räjähdysherkällä alueella.