Trumpin rajamuuri saattaisi maksaa liki 40 miljardia euroa – grafiikka kertoo, miltä se voisi näyttää

Donald Trumpin vaalikampanjan aikana toistui kerrasta toiseen yksi keskeinen lupaus: Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle rakennetaan muuri.

Sen tarkoituksena olisi pysäyttää luvattomien siirtolaisten tulo etelästä rajan yli. Muuri sai Trumpin kampanjassa niin näkyvän roolin, että tulevan presidentin on arveltu myös pitävän lupauksensa.

Alla olevasta grafiikasta näet, mistä Trumpin rakennuttama muuri voisi kulkea. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa punaista nuolta, niin näet havainnekuvan siitä, miltä muuri voisi näyttää.

Toteutuessaan muurin kustannukset olisivat miljardeja. Trumpin arvion mukaan hanke maksaisi noin 12 miljardia dollaria (noin 11,2 miljardia euroa). Useiden muiden arvioiden mukaan muurista tulisi merkittävästi kalliimpi.

MIT Technology Review’n tietoihin perustuvan laskelman mukaan 1 600 kilometrin mittainen, 15 metrin korkuinen ja 30 senttimetrin paksuinen muuri voisi maksaa jopa 37 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan työvoimakustannukset.

Laskelman mukaan muuriin uppoaisi 9,7 miljoonaa kuutiometriä betonia (noin 8,5 miljardia euroa) ja 2,3 miljardia kiloa terästä (noin 4,2 miljardia euroa). Rakennusprojektista hyötyisi luultavasti suuresti muun muassa meksikolainen sementtijätti Cemex.

Pankkiiriliike Bernstein puolestaan arvioi kesällä julkaistussa raportissaan, että hintalapuksi tulisi noin 15–25 miljardia dollaria (14–23 miljardia euroa).

Yhdysvaltain ja Meksikon välinen raja on noin 3 200 kilometriä pitkä. Rajan itäosassa kulkee kuitenkin luonnollinen este eli Rio Grande -joki.

Joissain paikoin raja-aita on vedetty niin kauas Rio Granden rannasta, että osa texasilaisten taloista on jäänyt väärälle puolelle aitaa. Näin on käynyt esimerkiksi Pamela Taylorille, jonka HS tapasi keväällä vieraillessaan paikalla, johon Trumpin muuria luultavasti aiotaan rakentaa.

Taylor alkoi lukita ovensa sen jälkeen, kun löysi kerran meksikolaismiehen olohuoneestaan jalkojaan lepuuttamasta.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Eva Tedesjö

Vaalien jälkeen Trump on ottanut hieman sanojaan takaisin niin muurin kuin siirtolaistenkin suhteen. Hän kommentoi viikonloppuna lähetetyssä CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa, että hän hyväksyisi joiltakin osin myös aidan muurin sijasta.

”Jotain aitaa siellä voisi olla. Mutta joissain paikoissa muuri olisi sopivampi. Olen tässä erittäin hyvä, tätä kutsutaan rakentamiseksi”, Trump kertoi CBS:lle.

Vielä viime vuonna Trump sanoi haluavansa karkottaa kaikki Yhdysvaltoihin luvatta tulleet siirtolaiset eli yli 11 miljoonaa ihmistä.

Linja kuitenkin lieventyi presidentinvaalien lähestyessä ja niiden jälkeen. CBS:n haastattelussa Trump sanoi, että hän haluaa karkottaa kolmisen miljoonaa rikollista, jengiläistä ja huumekauppiasta.

Meksikon rajan kautta tulee Yhdysvaltoihin vuosittain arviolta 200 000–300 000 siirtolaista ilman lupaa. Kiinni jäi viime vuonna 337 000 ihmistä.

Nykyään Yhdysvalloista kuitenkin palaa enemmän meksikolaisia Meksikoon kuin mitä meksikolaisia muuttaa Yhdysvaltoihin. Luvut kääntyivät näin päin viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun. Lue HS:n reportaasi meksikolaisista paluumuuttajista tästä.

Yhä useampi Yhdysvaltoihin laittomasti Meksikon kautta pyrkivä onkin nykyään lähtöisin Meksikon eteläpuolisista köyhistä maista kuten Hondurasista, Guatemalasta ja El Salvadorista.