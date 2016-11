Venäjän tietoliikennettä ja joukkotiedotusvälineitä valvova tarkastusvirasto Roskomnadzor määräsi torstaina Linkedin-yhteisöpalvelun suljettavaksi Venäjällä.

Päätös julkistettiin sen jälkeen, kun oikeus oli vahvistanut viraston aiemman sulkemismääräyksen.

Vielä torstaina iltapäivällä Linkedin-yhteydet toimivat ainakin Moskovassa normaalisti. Roskomnadzorin tiedottaja Vadim Ampelonski arvioi uutistoimisto Interfaxille, että yhteydet katkeavat vuorokauden kuluessa.

LinkedIn on ensimmäinen verkkopalvelu, jonka toiminta Venäjällä kielletään uuden henkilötietolain perusteella.

Vuonna 2014 säädetty ja viime vuoden syyskuussa voimaan tullut laki määrää kaikki operaattorit säilyttämään Venäjän kansalaisten henkilötiedot Venäjän liittovaltion alueella.

Sulkeminen koskisi ilmeisesti samoilla perusteilla muitakin yhteisöpalveluja kuten Facebookia ja Twitteriä. Toistaiseksi Roskomnadzor ei ole kuitenkaan vaatinut näiden palveluiden sulkemista.

Linkedinin mukaan sillä on Venäjällä useita miljoonia käyttäjiä. Se on maailman suurin ammattimaiseen verkostoitumiseen tarkoitettu palvelu. Se on myös suosittu rekrytointialusta.

Vuonna 2002 perustettu kalifornialainen Linkedin listautui New Yorkin pörssiin viisi vuotta sitten.

Microsoft ilmoitti kesäkuussa ostavansa Linkedinin 26,2 miljardilla dollarilla.