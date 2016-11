Raiskauksesta ilmoittanut brittinainen pidätettiin Dubaissa – epäillään avioliiton ulkopuolisesta seksistä

Raiskauksesta ilmoittanut brittinainen on pidätetty Dubaissa avioliiton ulkopuolisesta seksistä epäiltynä, kertoo oikeusapua tarjoava järjestö Detained in Dubai.

Järjestön mukaan poliisi pidätti parikymppisen naisen, kun hän oli ilmoittanut viranomaisille tulleensa raiskatuksi. Nainen pääsi myöhemmin vapaaksi takuita vastaan, mutta hänen passinsa takavarikoitiin ja hänellä voi olla edessään oikeudenkäynti. Rangaistuksena epäillystä rikoksesta saattaa olla vankeutta, maasta karkotus, piiskan iskuja tai kuoliaaksi kivittäminen.

Naisen raiskauksesta epäillään eri medioiden mukaan kahta isobritannialaista miestä. Detained in Dubain mukaan epäillyt ovat palanneet Iso-Britanniaan eikä heitä vastaan ole nostettu syytteitä.

Detained in Dubai on Lontoosta käsin toimiva, kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on antaa oikeusapua Arabiemiraateissa viranomaisten kanssa vaikeuksiin joutuneille.

Tapauksesta uutisoivat useat ulkomaiset tiedotusvälineet, kuten BBC.