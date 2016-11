Jäähyväisiään Euroopalle jättävä Obama suitsuttaa Berliinissä Merkeliä: ”Saksalaisten olisi syytä arvostaa häntä”

Berliini

Jäähyväisiään Euroopalle torstaina ja perjantaina Berliinissä jättävä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama kehuu vuolain sanoin Saksan liittokanslerin Angela Merkelin uskottavuutta poliittisena johtajana ja tärkeänä kumppanina. Merkel puolustaa rohkeasti arvojaan, Obama kiittää.

”Olen iloinen siitä, että hän on paikallaan. Saksalaisten olisi syytä arvostaa häntä”, Obama sanoi torstaina saksalaiselle ARD-tv-kavanalle ja Der Spiegel -lehdelle antamassaan haastattelussa. Saksalaiset politiikan kommentaattorit puolestaan arvioivat Merkelin ilmoittavan sunnuntaina siitä, että hän asettuu neljännen kerran ehdokkaaksi kanslerinvirkaan ensi vuonna järjestettävissä liittopäivävaaleissa.

Haastattelussa Obama toistaa huolensa yhteiskuntien jakautumisesta. Obaman mukaan talouseliitillä on suuri vastuu globalisaation seurauksista huolehtimisessa. Samaa viestiä globalisaation korjaamisesta Obamalta kuultiin jo aiemmin tällä viikolla, kun hän vieraili Kreikassa.

Obaman ja Merkelin torstaisen tapaamisen asialistalla on vallanvaihto Yhdysvalloissa ja sen merkitys Yhdysvaltain ja Euroopan suhteille. Obama ja Merkel pitävät tapaamisensa jälkeen yhteisen tiedotustilaisuuden Suomen aikaan kello 17.45.

Tiedotustilaisuudessa viesti lienee sama kuin Obamalta on kuultu jo aiemmin tällä viikolla – ja myös Merkelin huoli on sama: millaiseksi muodostuu Yhdysvaltain ja Euroopan suhde Donald Trumpin aikana.

Obama on viime päivinä korostanut voimallisesti hyvien suhteiden ja jatkuvuuden merkitystä. Obama ja Merkel ovat kirjoittaneet aiheesta myös yhdessä artikkelin saksalaiseen Wirtschaftswoche-talouslehteen. Yhteiskirjoituksessa he puolustavat voimallisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan läheisten ja vakaiden suhteiden tärkeyttä maailmantaloudelle.

”Amerikkalaisten ja saksalaisten täytyy tarttua tilaisuuteen muokata globalisaatiota arvojemme mukaiseksi”, kirjoituksessa sanotaan.

Kirjoitus on yksi ele yrittää hälventää eurooppalaisten huolta siitä, millaisiksi suhteet muodostuvat Yhdysvaltain seuraavan presidentin Donald Trumpin kaudella.

Yhteiskirjoituksessa Obama ja Merkel antavat korkeimman mahdollisen tuen Yhdysvaltojen ja Euroopan väliselle TTIP-vapaakauppasopimukselle ja myös Pariisin ilmastosopimukselle.

Lisäksi esillä on se, kuinka sitoutunut Yhdysvallat on sotilasliitto Natoon ja yhteisvastuuseen Naton jäsenmaiden turvallisuudesta. Myös sitoutumista terrorisminvastaiseen toimintaan korostetaan.

Obaman ja Merkelin kirjoitus on luettavissa myös englanniksi.

Obaman vierailu on muuttanut Berliinin poliittisen ytimen Brandenburgin portin ympärillä valtavaksi barrikadiksi. Turvatoimet ovat mittavat, ja yleisöltä eristetyn alueen sisällä asuvia on kielletty avaamasta ikkunoita ja käyttämästä parvekkeita. Poliiseja on töissä Obaman vierailun vuoksi 5 000.

Berliinissä Obama yöpyy hotelli Adlonissa aivan parlamentin ja Yhdysvaltain suurlähetystön naapurissa. Obama ja Merkel illastivat jo keskiviikkona yhdessä Adlonissa. Torstai-illaksi Obamalla on illalliskutsu Merkelin luo Kanslerinvirastoon.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan kutsuvieraslistalla ovat myös esimerkiksi Merkelin puoliso Joachim Sauer, kapellimestari Daniel Barenboim, Berliinin juutalaisen museon johtaja Michael Blumenthal, Saksan jalkapallomaajoukkueen entinen ja Yhdysvaltain joukkueen nykyinen valmentaja Jürgen Klinsmann, astronautit Thomas Reiter ja Alexander Gerst, biokemisti ja nobelisti Thomas Südhof sekä elokuvaohjaaja Tom Tykwer.

Se, että Obama päättää Euroopan-matkansa juuri Berliiniin, ei ole sattuma. Vierailu korostaa Saksan merkitystä maailmanpolitiikassa. Lisäksi Berliini on Obaman poliittisella uralla hyvin merkityksellinen ja symbolinen paikka.

Obama piti vuonna 2008 hyvin näyttävän presidentinvaalikampanjatilaisuuden juuri Berliinissä. Hän olisi halunnut pitää puheen Brandenburgin portilla, mutta Merkel ei pitänyt sitä sopivana. Obama puhui, mutta Voitonpylväällä. Yleisöä oli 200 000.

Myös torstaina Obaman vierailua seuraa sateisenharmaassa Berliinissä lukuisat Obama-fanit.

Vaikka Obaman ja Merkelin välit ovat hyvin läheiset, Yhdysvallat ja Saksa eivät suinkaan aina astele käsikynkkää, kun kyse on maailmanpolitiikasta. Suhteessa on ollut myös vakavat särönsä. Vuonna 2013 paljastui, että Yhdysvallat on vakoillut vuosia Merkelin matkapuhelinta.

Merkel ja Obama ovat olleet myös eri linjoilla siitä, millä keinoin Euroopan talouskriisiä pitäisi hoitaa.

Obaman Saksan-vierailu jatkuu vielä perjantaina. Tuolloin ohjelmassa on tapaaminen Merkelin sekä Britannian pääministerin Theresa Mayn, Ranskan presidentin François Hollanden, Italian pääministerin Matteo Renzin ja Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn kanssa.