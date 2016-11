Selvitys: Valeuutiset peittosivat vaaliuutiset Facebookissa USA:n presidenttikilvan alla

Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla tekaistut valeuutiset saivat enemmän huomiota Facebookissa kuin oikeat uutiset, kertoo yhdysvaltalainen verkkomedia Buzzfeed.

Buzzfeedin selvityksessä vertailtiin ääripuolueellisten ja valeuutisia julkaisevien sivustojen ja valtavirran uutislähteiden vaaliuutisten Facebook-jakoja vaalien alla.

Selvityksen perusteella 20 suosituinta valeuutista sai kolmessa kuukaudessa ennen vaaleja yhteensä yli 8,7 miljoonaa jakoa, tykkäystä tai kommenttia. Vastaavasti 20 suosituinta aitoa vaaliuutista sai niitä yhteensä hieman alle 7,4 miljoonaa. Todellisten uutisten joukossa oli artikkeleita muun muassa The New York Timesilta, The Washington Postilta ja NBC-kanavalta.

Tilanne näyttää kääntyneen valeuutisten hyväksi noin kolme kuukautta ennen vaaleja. Siihen saakka aidot uutiset saivat huomattavasti enemmän jakoja kuin tekaistut jutut.

Buzzfeedin mukaan valtaosa keksityistä uutisista suosi vaalivoittaja Donald Trumpia tai mustamaalasi demokraattien Hillary Clintonia. Tehokkaimmin vaalien alla levisivät jutut, joissa väitettiin paavi Franciscuksen tukevan Trumpia presidentiksi ja Clintonin myyneen aseita terroristijärjestö Isisille.

Facebook on saanut moitteita vaalien aikaan levinneistä valeuutisista. Yhtiön perustaja Mark Zuckerberg on kiistänyt Facebookissa levinneiden valeuutisten vaikuttaneen vaalien tulokseen millään tavalla.

Zuckerberg ilmoitti sittemmin Facebookin antavan jatkossa käyttäjille mahdollisuuden ilmoittaa ylläpidolle valeuutisiksi epäilemiään artikkeleita. Buzzfeedin mukaan joukko Facebookin työntekijöitä on perustanut työryhmän valeuutisten kitkemiseksi palvelusta.