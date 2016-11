Donald Trumpin pilvenpiirtäjä New Yorkissa on nyt USA:n politiikan keskipiste ja turistinähtävyys

Yhdysvaltojen tuleva presidentti, kiinteistömoguli ja tosi-tv-tähti Donald Trump tunnetaan rakennuksistaan. Hänen nimeään kantava Trump Tower Manhattanin Viidennellä avenuella on suosittu nähtävyys.

Vuonna 1983 valmistunut 58-kerroksisen pilvenpiirtäjä on Trumpin räikeän ylellinen kotitalo ja toimisto, presidentinvaalikampanjan päämaja sekä Diili-sarjan kuvauspaikka.

Nyt se on myös Yhdysvaltojen tulevan vallanvaihdoksen järjestelyjen tukikohta ja politiikan keskipiste, jossa uutismediat päivystävät 24 tuntia vuorokaudessa. Se vetää puoleensa myös entistä suurempia turistimassoja ja uteliaita newyorkilaisia.

Valtavat turvatoimet ja ruuhkat uhkaavat pysäyttää liikenteen koko Viidennellä avenuella ja haitata Manhattanin kuuluisten ostoskorttelien joulumyyntiä.

Vielä viime viikolla Trumpin tornia ympäröi sankka joukko mielenosoittajia, jotka purkivat raivoaan ja tyytymättömyyttään vaalivoittajan rasistisia ja seksistisiä kantoja kohtaan. Sittemmin mielenosoittajat on häädetty kauemmas ja turvatoimia tulevan presidentin asumuksen ympärillä on kiristetty.

The Washington Postin mukaan New Yorkin poliisi ja salainen palvelu ovat sulkeneet jalkakäytävät Trump Towerin ympärillä. Sisään pääsee aidoista rakennetun labyrintin läpi, rakennuksen ovelle on pystytetty tarkastuspisteitä, ja tornin yläpuolelle on jopa perustettu lentokieltoalue.

Turvatoimia hankaloittaa se, että Trump Towerin kultaa ja marmoria pursuava aula on lain mukaan julkista tilaa, jonka tulee olla avoinna yleisölle aamukahdeksasta iltakymmeneen. Tornissa on myös liiketiloja, muun muassa muotiliikkeitä.

”Jouduin kolmen poliisin kuulustelemaksi vain päästäkseni tähän kauppaan”, Trump Towerin Gucci-liikkeessä keskiviikkona asioinut Karen Hendrickson sanoi The New York Timesille. Hendricksonia turhautti, että Trump turvamiehineen pääsee muuttamaan Valkoiseen taloon vasta 21. tammikuuta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump on ilmoittanut aikeistaan viettää paljon aikaa pilvenpiirtäjässään myös presidenttinä, mikä luultavasti aiheuttaa pysyviä muutoksia turvatoimiin.

Tiukasta turvallisuudesta huolimatta torni on luonnollisesti nyt vilkkaampi kuin koskaan.

Toimittajat ja kuvausryhmät rynnivät paikalle heti aamulla, kun ovet avataan, The Washington Post kertoi. Politiikkaa seuraava uutiskanava C-Span näyttää verkossa suoraa videokuvaa Trump Towerin hisseistä, joihin astuu joka päivä mahdollisia tulevia Trumpin hallinnon ministereitä ja neuvonantajia.

Trumpin hovissa vierailee nyt tiiviiseen tahtiin politiikan ja liike-elämän johtajia. Torstaina Trump kohtasi nimikkotornissaan muun muassa Japanin pääministerin Shinzo Aben, jolle tapaamispaikka selvisi vasta samana päivänä.

Myös turistit pälyilevät aulassa republikaanipuolueen silmäätekeviä ja Trumpin perheenjäseniä. Rakennus on täynnä Trumpin henkilökultille omistettuja liikkeitä, kuten nimikkoravintoloita ja Trump-brändiä kantavaa krääsää myyviä kioskeja.

Vierailijoiden joukossa tosin lienee suurin piirtein yhtä paljon Trumpin ihailijoita kuin vihaajiakin. Brittilehti The Telegraph kertoi jo toukokuussa, kuinka keskisormen näyttäminen Trump Towerin edustalla oli noussut suosituksi kuva-aiheeksi sosiaalisessa mediassa.

Trumpin lisäksi turisteja saattavat kiinnostaa muutkin talon ylempien kerrosten asuinhuoneistojen omistajat.

The Telegraphin mukaan muun muassa jalkapalloilija Christiano Ronaldolla ja filmitähti Bruce Willisillä on asunnot Trump Towerissa. Samoin Haitin entisellä diktaattorilla Jean-Claude ”Baby Doc” Duvalierilla ja musikaalisäveltäjä Andrew Lloyd-Webberillä.

Heidi Piiroinen / HS

ANDREW KELLY / Reuters

Brendan McDermid / Reuters