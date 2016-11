Twitteriin pääsi avoimen rasistinen mainos – toimitusjohtaja pahoittelee virhettä

Verkkopalvelu Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey pyysi torstaina anteeksi Twitterissä julkaistavien mainosten valvonnassa tapahtunutta kömmähdystä.

Läpi päässyt mainos liittyi uutistoimisto Reutersin mukaan New Order -ryhmittymään, joka kannattaa valkoisten ylivaltaa. Siinä kehotettiin tutustumaan uuteen artikkeliin, jonka otsikko on suomeksi ”Yhdysvallat perustettiin valkoisten ihmisten tasavaltana”.

Mainoksessa oli kuva kahdeksasta valkoihoisesta lapsesta viljapellon laidalla.

”Teimme virheen ja pahoittelemme. Automatisoitu järjestelmämme salli vihaa levittävän mainoksen”, Dorsey kirjoitti Twitter-viestissään.

Hänen mukaansa mainos on Twitterin linjan vastainen ja asia on korjattu.

We made a mistake here and we apologize. Our automated system allowed an ad promoting hate. Against our policy. We did a retro and fixed! https://t.co/7gvycmzpsm