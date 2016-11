Trumpin tiimi Valkoisessa talossa kasvamassa – tarjosi huippuvirkaa islamia pelkäävälle Venäjän ystävälle

Tuleva Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on tarjonnut kansallisen turvallisuuden neuvonantajan virkaa Michael Flynnille, kertovat muun muassa New York Times ja Wall Street Journal -lehdet.

Flynn ei ole vielä vahvistanut, ottaako hän tarjotun työn vastaan.

Poliittiselta kannaltaan Flynn on ollut ainakin tähän asti demokraatti. Hän johti demokraattipresidentti Barack Obaman nimittämänä Yhdysvaltojen asevoimien tiedusteluorganisaatiota DIA:ta Pentagonissa vuosina 2012–2014.

Flynn painostettiin jäämään varhaiseläkkeelle kaoottisen johtamistyylinsä vuoksi. Flynn on itse väittänyt, että hänet savustettiin ulos, koska hän olisi halunnut hyökätä entistä voimakkaammin islamistiterroristeja vastaan.

Afganistanissa ja Irakissa sotilastehtävissä toiminut Flynn julkaisi kesällä kirjan radikaalin islamin vaaroista. Helmikuussa hän kirjoitti yhteisöpalvelu Twitterissä, että ”muslimien pelko on järkevää”.

Jo Trumpin kampanjan aikana Flynn neuvoi presidenttiehdokasta turvallisuuspolitiikassa.

Vox-verkkomedian mukaan Trump olisi harkinnut Flynniä jopa puolustusministerin paikalle, mutta nimitys olisi vaatinut kongressin hyväksynnän.

Flynnin mielipiteet heijastavat Trumpin ajatuksia.

Trumpin tavoin Flynn vaati vaalikampanjan aikana demokraattiehdokas Hillary Clintonin vangitsemista.

Lisäksi Flynnin suhde Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin on lämmin. Flynn piti maksullisen puheen Moskovassa viime vuonna, kirjoittaa Washington Post.

Venäjän valtiollinen mediayhtiö RT televisioi puheen, jonka jälkeen Flynn istui Putinin viereen. RT tunnetaan voimakkaasta propagandastaan. Flynn on myös usein antanut RT:lle lausuntoja analyytikon roolissa, ja rinnastanut RT:n riippumattomiin tiedotusvälineisiin.

Vaikka suomalaisille Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja on yleensä jäänyt tuntemattomaksi taustavaikuttajaksi, hänellä on potentiaalisesti paljon vaikutusvaltaa presidentin päätöksiin.

Esimerkiksi Henry Kissinger toimi kyseisessä virassa vuosia presidentti Richard Nixonin kausilla ennen ulkoministerin pestiään.

Kissinger kasasi itselleen valtaa, ohjaili usein onnistuneesti presidenttiä ja astui tarvittaessa sumeilematta ulkoministerin tai puolustusministerin tontille.

Trumpia tosin pidetään ailahtelevaisena ja omapäisenä, eikä neuvonantaja välttämättä pysty vaikuttamaan merkittävästi presidentin päätöksiin.

Tuleva presidentti lähettää parhaillaan signaaleja päinvastaisiin suuntiin kasatessaan hallintoaan.

Trump rekrytoi Flynnin ja Stephen Bannonin kaltaisia tulisieluisia oikeistolaisia, joiden julkiset kannanotot varmasti miellyttävät Trumpin ydinkannattajia.

Trump nimitti pian vaalivoittonsa jälkeen Bannonin päästrategikseen. Hän toimi aiemmin Trumpin kampanjan johdossa.

Bannon on konservatiivisen ja populistisen Breibart-uutissivuston hallituksen puheenjohtaja. Breibart-sivusto on Trumpin hyökännyt aggressiivisesti republikaanipuolueen eliittiä vastaan. Bannon itse on suoltanut loukkaavia kommentteja niin muslimeista, juutalaisista kuin naisistakin.

Trump on kuitenkin samanaikaisesti pehmentänyt retoriikkaansa ja alkanut kosiskella joukkoihinsa myös kritisoimansa eliitin edustajia. Hän valitsi esikuntapäällikökseen republikaanien puoluejohtajan Reince Priebusin.

Washington Post -lehti kertoo, että Trump on järjestänyt viikonlopulle tapaamisen myös Mitt Romneyn kanssa.

Romney oli republikaanien maltillinen presidenttiehdokas vuoden 2012 vaaleissa. Tänä vuonna Romney kampanjoi näkyvästi Trumpin valintaa vastaan ja yritti painostaa häntä julkaisemaan verotietonsa.

Trumpin lähipiiriin kuuluva senaattori Jeff Sessions kertoi Washington Postille, että Trump saattaa tarjota Romneylle paikkaa kabinetissaan – ehkä jopa ulkoministerinä.

New Yorkin entistä pormestaria Rudy Giuliania on myös pidetty vahvana kandidaattina haluttuun ulkoministerin virkaan. Paikasta kisaa myös ainakin entinen YK-lähettiläs John Bolton.

Huhumylly pyörii myös Trumpin vävyn Jared Kushnerin ympärillä. 35-vuotias kiinteistösijoittaja Kushner toimi Trumpin läheisenä neuvonantajana vaalikampanjan aikana. Kushner on naimisissa Trumpin Ivanka -tyttären kanssa.

Ivanka Trump kertoi juuri 60 Minutes -uutisohjelmassa, että hän ei itse aio ottaa virallista roolia isänsä hallinnossa.

New York Times -lehden mukaan Kushner sen sijaan on jo neuvotellut asianajajan kanssa siitä, kuinka hän voisi päästä ongelmitta töihin Valkoiseen taloon. Vaarana on, että Trumpin vastustajat nostaisivat nimityksestä metelin ja syyttäisivät tulevaa presidenttiä nepotismilain rikkomisesta.

Kushneria virkaan yrittävät houkutella ainakin Bannon, Priebus ja Donald Trump itse.

Kushnerilla on taakkanaan myös tahrainen perhehistoria.

Hänen upporikas demokraatti-isänsä Charles Kushner tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan laittomista vaalilahjoituksista ja veronkierrosta vuonna 2005. Hän vapautui vuoden jälkeen.

Charles Kushnerin syyttämisestä vastasi tuolloin New Jerseyn ylimpänä asianajajana toiminut Chris Christie. Trump sivuutti Christien, nykyisen New Jerseyn kuvernöörin, ministerin salkkujen jaossa.

CNN:n lähteiden mukaan Trumpin päätös jättää Christie ilman uutta työpaikkaa johtui Jared Kushnerin painostuksesta, eikä vuoden 2013 siltakohusta. Christien alaiset järjestivät tuolloin tarkoituksellisen ruuhkan George Washington -sillalle.