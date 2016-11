Amnesty: Venäjän agenttilaki horjuttaa koko yhteiskuntaa

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii Venäjää kumoamaan pikaisesti neljän vuoden ikäisen lain niin sanotuista ulkomaisista agenteista. Lain perusteella ulkomailta rahoitusta saava ja poliittiseen toimintaan osallistuva kansalaisjärjestö voidaan määritellä ”agentiksi”, ja listalle joutuminen on usein järjestön toiminnalle kohtalokasta.

”Laki ulkomaisista agenteista on suunniteltu horjuttamaan, leimaamaan ja viime kädessä hiljentämään kriittiset kansalaisjärjestöt”, Amnesty Internationalin Venäjän-johtaja Sergei Nikitin kommentoi. ”Viime kädessä uhreja eivät ole vain järjestöt vaan koko Venäjän yhteiskunta.”

Amnesty julkaisi perjantaina raportin lain vaikutuksista sen neljän voimassaolovuoden aikana. Järjestön laskujen mukaan agenttilistalle on joutunut yhteensä 148 järjestöä, joista 27 on sulkenut vaikeuksien vuoksi ovensa.

Raportin mukaan konkreettinen seuraus agenttilistalle joutumisesta on rahoituksen kuihtuminen. Vuonna 2014 tehdyn muutoksen jälkeen Venäjän oikeusministeriö on voinut lisätä järjestön omalla päätöksellään listalle.

Tämän jälkeen monet järjestöt on haastettu oikeuteen siitä, etteivät ne ole kirjautuneet agentiksi vapaaehtoisesti. Seurauksena on useimmiten ollut sakko.

Ihmisoikeusjärjestön kartoituksen mukaan ”poliittisen toiminnan” määritelmä on ollut jatkuvasti mielivaltainen. Agenttilistalle on joutunut naisten oikeuksien puolustajia, uskonnollisia ryhmiä ja yhteensä 21 ympäristöjärjestöä. Ulkomaiseksi rahoitukseksi on määritelty vaikkapa ulkomaisen sisarjärjestön maksama kahdeksan dollarin lehtitilaus.

”Venäjän viranomaisten pitäisi olla tarpeeksi rohkeita hyväksyäkseen rakentava kansalaisyhteiskunnan eri ryhmien esittämä kritiikki ja oppia työskentelemään yhdessä heidän kanssaan, ei heitä vastaan”, Nikitin vaati.

Amnesty Internationalin Moskovan-toimisto suljettiin kuluvan kuun alussa tilapäisesti ratsian vuoksi ja sittemmin toimistolta on pyydetty selvityksiä, jotta vuokrasopimus voitaisiin uusia. Järjestön mukaan tilanteen selvittely on kesken.

Laki ulkomaisista agenteista ei koske Amnestyn tapaisten kansainvälisten järjestöjen osastoja. Sen sijaan ne voidaan julistaa viime vuonna hyväksytyn lain perusteella "ei-toivotuiksi järjestöiksi".