Stoltenberg: Naton turkkilaisupseerit hakeneet turvapaikkoja

Jotkut sotilasliitto Naton tehtävissä Euroopassa palvelevat turkkilaisupseerit ovat hakeneet turvapaikkaa asemamaistaan heinäkuisen sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi perjantaina.

”Kuten aina, tämä on asia, jota eri Nato-liittolaiset arvioivat ja päättävät kansallisesti”, Stoltenberg sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Stoltenbergin on määrä matkustaa sunnuntaina Turkkiin, jossa asia nousee todennäköisesti esiin hänen tavatessaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin. Stoltenberg kertoi puhuneensa asiasta jo Turkin johdon kanssa.

Stoltenberg ei kertonut maita, joista upseerit ovat hakeneet turvapaikkaa. Aiemmin on tiedetty, että kymmenet turkkilaisdiplomaatit ovat hakeneet turvapaikkaa Saksasta. Näissä diplomaattipassilla kulkevista osa on ilmeisesti upseereita.

Stoltenberg sanoi Turkin olevan keskeinen maa Natossa. Hän myös tuomitsi vallankaappausyrityksen, mutta vaati Turkin hallitusta kunnioittamaan oikeusvaltion periaatteita erottaessaan ja pidättäessään vallankaappausyrityksestä epäiltyjä.

Turkki on jo erottanut yli 110 000 ja vanginnut 36 000 ihmistä muun muassa puolustusvoimista, hallinnosta ja oikeuslaitoksesta epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Maassa on poikkeustila. Puhdistusten laajuus on huolestuttanut ihmisoikeusjärjestöjä ja länsimaita.

Reuters kertoi lokakuussa, että Turkki on erottanut ja kutsunut kotiin satoja korkea-arvoisia upseereita, jotka ovat palvelleet Nato-tehtävissä.

Turkin viranomaiset ovat sanoneet toimiensa olevan perusteltuja vallankaappausyrityksen vakavuuden vuoksi. Vallankaappaajat muun muassa pommittivat parlamenttia ja hallintorakennuksia. Kuolleita oli 240, joista valtaosa oli siviilejä.

Osa näistä upseereista on palvellut Naton tukikohdassa Saksan Ramsteinissä, saksalaismedia on kertonut. Tukikohdassa palvelevista turkkilaisupseereista ”useat” ovat hakeneet turvapaikkaa Saksasta, saksalaismedia kertoo uutistoimisto AFP mukaan.

Saksa kertoi perjantaina turkkilaisten turvapaikanhakijoiden määrän nousseen yleisestikin vallankaappausyrityksen jälkeen. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä Saksasta on hakenut turvapaikkaa 4 437 turkkilaista, kun vuosi sitten samassa ajassa hakijoita oli 1 767, Saksan maahanmuuttovirasto kertoi AFP:n mukaan.