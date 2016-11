Bernie Sandersin kannattajat syyttivät demokraatteja vaalituloksesta – ”Me tarvitsemme sosialismia enemmän kuin koskaan”

Washington ”Miljoonat ihmiset äänestivät Donald Trumpia, koska ajattelivat, että hän vastustaa vallanpitäjiä. Mutta ei Trump vastusta vallanpitäjiä. Me vastustamme vallanpitäjiä”, Bernie Sanders jyrisee kannattajilleen Yhdysvaltain kongressin edustalla torstaina.

Demokraatttipuolue on ollut sekaisin sen jälkeen, kun Donald Trump voitti viime viikolla presidentinvaalit. Puolue oli valmistautunut uuteen nelivuotiskauteen Valkoisessa talossa, mutta joutuikin yllättäen seinää vasten.

Vaalien jälkeen republikaanit hallitsevat Valkoista taloa, kongressin molempia kamareita sekä suurinta osaa osavaltioistakin.

Demokraatit olivat samassa tilanteessa Barack Obaman vaalivoiton jälkeen vuonna 2008. Kahdeksassa vuodessa puolue on romahtanut huipulta pohjalle.

Clintonin vaalitappio on sähköistänyt uudestaan Sandersin vasemmistolaiset kannattajat. He uskovat, että miljonäärien ja miljardöörien valtaa ruoskiva sosialisti olisi pärjännyt protestivaaleissa paremmin kuin liian elitistisenä pidetty Hillary Clinton.

Sandersin mielestä vaalitappion pitää herättää demokraatit vaihtamaan politiikkaansa. Hän haluaa puolueen vastustavan tiukemmin tuloeroja ja Wall Streetiä.

”Amerikassa monilla ihmisillä on paha olla”, Sanders sanoo kongressin edustalla ja kertoi tarinoita vaalikentällä tapaamistaan köyhistä amerikkalaisista.

Sandersin tavoitelistalla ovat minimipalkka, ilmaiset korkeakoulut ja julkinen sairausvakuutus.

74-vuotias Sanders ei kuitenkaan halua olla vastaus demokraattien ongelmiin. Kun kuulijat yrittävät aloittaa Bernie-huudon, ehdokas katkaisee sen alkuunsa.

”Hei, hei, älkää nyt. Minä arvostan teidän rakkauttanne. Se on molemminpuolista. Mutta tässä ei ole nyt kysymys minusta.”

Sandersin puhkuessa lavalla newyorkilainen Moumita Ahmed myy mielenosoittajille punaisia Sanders 2020 -teepaitoja. Hänen puolestaan Sanders voisi olla ehdokkaana neljänkin vuoden kuluttua.

”Miksei? Vastustan niin rasismia kuin ikärasismiakin”, Ahmed sanoo ja nosti hihaansa, jonka alta paljastui pieni Bernie-tatuointi: silmälasit ja hiusraja.

”Mutta ei se ole tärkeää, onko se Bernie, Warren tai joku muu. Kysymys on asioista. Bernie on niiden asioiden symboli.”

Ahmed perusti vaalien alla Millenials for Bernie Sanders -yhdistyksen. Hänen mielestään Hillary Clinton oli väärä ehdokas näihin vaaleihin.

”Populistinen aalto oli nyt vahva molemmilla puolilla, eikä Hillary sopinut tähän hetkeen.”

Ahmed itse äänesti Clintonia, vaikka pitkin hampain. ”Demokraatit ja republikaanit kuuluvat samaan korporaatioluokkaan. Vaaleissa ottivat yhteen korporaatiot ja työläiset.”

Sitten Ahmed yllättää: ”Ja työläiset voittivat.”

Donald Trump on näille mielenosoittajille hämmentävä ilmiö. Monet heiluttelevat kongressin suuntaan Stop TPP -kylttejä, sillä alunperin mielenosoituksella oli tarkoitus painostaa kongressia, jotta se ei hyväksyisi Tyynenmeren vapaakauppasopimusta vaalien välisenä aikana.

Trump on kova vapaakaupan vastustaja. Hän puhui kampanjassaan amerikkalaisten työläisten puolesta. Sitä moni sandersilainenkin mielellään kuunteli.

Trumpin sanoma oli kuitenkin nationalistinen, joidenkin mielestä rasistinen. Sandersin kuulijat taas ovat monikulttuurinen joukko.

Moumita Ahmed on muslimi. Hän asuu New Yorkissa Jamaican kaupunginosassa eli juuri siellä, missä Donald Trump vietti lapsuutensa.

Ahmedin mielestä Trump onnistui saamaan huijauksella monen työläisen tuen – ja se johtui demokraattien sokeudesta.

”Moni duunari ajatteli, että vaaleissa olivat vastakkain Clinton, joka ei ainakaan tee heidän hyväkseen mitään ja Trump, joka edes sanoo tekevänsä heidän hyväkseen jotakin. Niin he äänestivät Trumpia.”

Ahmedin mielestä vaalien opetus demokraateille oli se, että puolueen pitää taistella taloudellisen tasa-arvon puolesta yhtä tiukasti kuin vähemmistöjen oikeuksien puolesta.

”Me tarvitsemme sosialismia enemmän kuin koskaan” Ahmed sanoo.

Ahmed ei ole mielipiteineen yksin. Harvardin yliopiston huhtikuisessa kyselyssä 51 prosenttia 18–29-vuotiaista amerikkalaista suhtautui kriittisesti kapitalismiin.

Ahmedin mielestä sosialismia ei pidä tuomita Stalinin tai Berliinin muurin vuoksi.

”Silloin ei ollut internetiä. Meidän sukupolvemme ansaitsee mahdollisuuden kokeilla sosialismia.”

Suomi ja Ruotsi ovat Ahmedin mielestä esikuvia maailmalle.

”Suomi on sosiaalidemokraattinen niin kuin Berniekin. Itse haluaisin mennä vielä pitemmälle, mutta on tärkeää, että sellaisia maita on todella olemassa.”

”Mitä teemme, kun meitä vastaan hyökätään?”, ay-johtaja huutaa lavalta. ”Seisotaan ja taistellaan!”, joukko vastaa.

Sivummalla menoa seuraa buddhalainen munkki Tashi Dawa, joka vastustaa kyltillään trumpilaista vihan viestiä.

”Donald Trumpin ainoa ohjelma on valta. Hän on käyttänyt ihmisten pelkoja ja vihaa hyväkseen saadakseen valtaa”, Dawa sanoo.

”Monella amerikkalaisella on paha olo, mutta he eivät ymmärrä mistä se johtuu. Se tekee ihmisistä haavoittuvaisia ja helposti manipuloitavia.”

Dawan mielestä nyt on tärkeää toimia, mutta turhaa masentua.

”Se, joka elää pelossa, tuomitsee itsensä voimattomuuteen.”

Dermot Tatlow