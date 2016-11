Ruotsin hallitus on laskenut, että viime vuoden runsaasta 160 000 turvapaikanhakijasta 60 000–80 000 saa kielteisen päätöksen ja joutuu lähtemään Ruotsista. Osa ei silti halua palata ja painuu maan alle. Poliisin etsintäkuuluttamana on noin 12 000 tapausta, jotka se on saanut toimeenpantavaksi maahanmuuttovirastolta.

Viraston mukaan vajaat 7 400 turvapaikanhakijaa oli ”kadonnut” lokakuuhun mennessä tänä vuonna. Osa heistä on tiettävästi lähtenyt maasta ja osa tullut jälleen takaisin. Tuhannet ovat yhä kateissa. Kuinka moni jää paperittomaksi, ei kukaan osaa tarkoin sanoa. Maahanmuuttoviraston ennusteen mukaan 2020 mennessä kadonneita ja poliisille jätettyjä tapauksia olisi vajaat 47 000.

Ruotsin hallitus on kertonut toimista, joilla se ottaisi tiukemman otteen paperittomista ja epäasiallisista työnantajista. Hallitus haluaa muun muassa antaa poliisille valtuudet tehdä riskiperäisiä tarkastuksia työpaikoilla.

Nykyisin tarkastuksia voi tehdä vain rikosepäilyn perusteella. Vastaava oikeus on jo Suomessa. Vastaisuudessa poliisi voisi myös esimerkiksi kerätä sormenjälkiä sisäisten rajatarkastusten yhteydessä.