Suomella on nyt kiire. Viranomaiset tuntuvat tekevän kaikkensa, jotta Suomi ei kulkisi Ruotsin jalanjälkiä paperittomien määrässä. Maahan ei haluta tuhansia yhteiskunnan ulkopuolella eläviä ihmisiä.

Siksi Suomi yrittää pikaisesti saada Irakin kanssa aikaan palautussopimuksen, jonka nojalla ilman oleskelulupaa olevat voitaisiin palauttaa väkisin. Afganistanin kanssa sopimus saatiin jo aikaan, mutta palautukset eivät ole vielä alkaneet.

Paperittomien määrän odotetaan kasvavan alkavan talven aikana reippaasti. Tämä johtuu siitä, että Helsingin hallinto-oikeudesta alkaa lähiaikoina tulla enemmän päätöksiä valituksista, joita Maahanmuuttoviraston tekemistä turvapaikkapäätöksistä on tehty.

Jos hallinto-oikeus pitää voimassa kielteisen päätöksen, henkilö ei ole enää turvapaikanhakija eikä hänellä ole lupaa oleskella Suomessa, ellei korkein hallinto-oikeus estä käännytystä.

Jos käännytyspäätös pitää, henkilön tulisi lähteä vapaaehtoisesti. Jo pitkään on ollut selvää, että kaikki eivät aio poistua. Osa sanoo elävänsä mieluummin kadulla Suomessa kuin palaavansa Irakiin.

Hallitus on ryhtynyt torjumaan paperittomien määrän kasvua jo ennalta.

Tarjolla on sekä keppiä että porkkanaa. Vapaaehtoista paluuta tarjotaan ja mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan on poistettu niiltä, jotka eivät lähde. Vastaanottokeskuksia on ohjeistettu poistamaan paperittomat. Lokakuun loppuun mennessä 72 henkeä oli joutunut lähtemään. Heidän joukossaan on seitsemän perhettä, joissa on yhteensä 12 lasta. Lähtöpakkoa odottaa 74 ihmistä.

Uusi paperittomien joukko on jo synnyttänyt kiistan perustuslaista. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ”välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. Siis jokaisella. Ei vain Suomen kansalaisella tai oleskeluluvan saaneella.

Ketään ei siis saa Suomessa jättää pakkasen armoille ilman suojaa ja ruokaa. Tästä huolehtiminen jää käytännössä kuntien vastuulle. Niissä pohditaan nyt kiivaasti, myönnetäänkö paperittomille toimeentulotukea vai ei. Moni kunta on päätynyt antamaan vain parin päivän hätäapua. Päätöksistä valitetaan varmasti vielä hallinto-oikeuksiin.

Sillä välin paperittomat järjestävät elämänsä parhaansa mukaan. Monet majailevat ystäviensä luona, toiset hakevat turvaa kirkon suojasta.