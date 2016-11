Aamulla, kun heräsin, Donald Trump oli valittu Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi ja minä olin Bangladeshissa. Kuka tällaisen käsikirjoituksen keksi?

Trump oli kuin kivi vatsassa. Toisaalta Bangladeshissa ei tarvitse ajatella Trumpia. Tuskin hänkään herätessään ajattelee Bangladeshia, vaikka ehkä hänen kannattaisi tehdä niin.

Bangladesh on maailma tiivistettynä; sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin sen soisi olevan. Itse asiassa erittäin tiivistettynä.

Bangladesh on maailman tiiviimmin asuttu maa, jos pieniä saarivaltioita ei lasketa. Pääkaupunki Dhaka on maailman tiiviimmin asuttu kaupunki.

Täällä suuret saavutukset ja valtavat vastoinkäymiset kohtaavat katkeamattomana sekasortona.

Tutustuminen Dhakaan alkaa vääjäämättä liikenteestä.

Suuri osa maailmasta istuu liikenneruuhkissa, mutta tämä on maailman pahin liikenneruuhka.

Dhakassa ei ole ruuhka-aikaa, vaan ympärivuorokautinen ja ympärivuotinen ruuhka. Liikenne seisoo aamuneljältäkin.

Edessä on korttelikaupalla polkupyörärikšoja, skootteritakseja ja busseja. Saastepilvi on sankka. Kilometri tunnissa on hyvä vauhti.

Tällaisia ruuhkia ei vielä ollut, kun Bangladeshin valtio syntyi. Se tapahtui verisen sodan jälkeen vuonna 1971. Dhaka oli silloin vain runsaan miljoonan asukkaan kaupunki. Ennen itsenäistymistä alue oli vuodesta 1947 lähtien ollut nimeltään Itä-Pakistan.

Syntyessään Bangladesh tunnettiin maailmalla paremmin kuin nyt. Bangladesh nousi otsikoihin koska itsenäisyyssodassa pakistanilaisjoukkojen johtama väkivaltaa bengaliväestöä vastaan kiihtyi kansanmurhaksi.

Elokuussa 1971 New Yorkin Madison Square Gardenissa järjestettiin kaksi konserttia Bangladeshin sodan uhrien tueksi. Ne olivat kaikkien aikojen ensimmäiset rock-muusikoiden järjestämät suuret hyväntekeväisyyskonsertit.

Mukana olivat muiden muassa George Harrison, Bob Dylan ja Eric Clapton.

Verenvuodatuksen jälkeen uusi valtio syntyi, ja enimmäkseen unohdettiin.

Bangladesh muistetaan kun hirmumyrsky iskee tai tekstiilitehdas romahtaa. Niin syntyy harhaanjohtava kuva katkeamattomasta kurjuudesta.

Sillä välin Dhaka on jatkanut kasvuaan.

Nyt Dhaka on maailman viidenneksi suurin kaupunki. Väkeä on vähintään 17 miljoonaa, ja lisää tulee joka päivä. Koko maan väkiluku on yli 160 miljoonaa.

Kaupunkisuunnittelua ei ole Dhakassa nimeksikään. Kaupungissa ei ole ainoatakaan kehätietä, ja metro on ollut puheiden tasolla vuosikaudet. Siksi siis maailman pahimmat liikenneruuhkat.

Toiveet olivat kuitenkin korkealla, kun Bangladesh syntyi. Uuden perustuslain mukaan Bangladesh oli liberaali demokratia. Hallituksen suunta oli sosialismi.

Valtio oli maallinen eli ei-uskonnollinen, väestön suuresta muslimienemmistöstä huolimatta. Sota islamilaista Pakistania vastaan hinduenemmistöisen Intian tuella jätti jälkeensä monimutkaisen suhteen uskontoon.

Jotkut asiat alkoivat mennä heti pieleen, mutta eivät läheskään kaikki. Suuri heikkous on ollut politiikka, ja vahvuus on ollut talous.

Vallasta kamppailee nyt kaksi naista. Pääministeri on maan murhatun perustajan Sheikh Mujibur Rahmanin tytär Sheikh Hasina. Oppositiota johtaa murhatun sotasankarin ja presidentin Ziaur Rahmanin leski Khaleda Zia.

Naiset ovat vuorotelleet vallassa keskenään ja sotilashallitusten kanssa, mutta nyt Sheikh Hasina on ottanut tiukan kurtistusotteen maan johdosta.

Siksi täällä nyt ollaan. Helsingin Sanomat on kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n jäsenenä mukana tukemassa Bangladeshin lehdistönvapautta tärkeimmän bengalinkielisen lehden Prothom Alon vuosipäivänä.

Yllättäviin ristiriitoihin kuuluu se, että kaiken keskellä osa tiedotusvälineistä on säilyttänyt hyvän journalistisen tason.

Prothom Alon päätoimittaja Matiur Rahman tosin viettää suuren osan ajastaan tuomioistuimissa. Hallitus vastaa kriittiseen journalismiin pommittamalla toimituksia haasteilla. Lisäksi hallitusta lähellä olevien yritysten ilmoitukset kaikkoavat itsenäisistä tiedotusvälineistä.

Uhkaukset ovat arkipäivää, sanoo Bangladeshin Transparency Internationalin johtaja Iftekhar Zaman. Bangladesh on Transparencyn korruptioindeksissä jumbojoukossa sijalla 139.

Arkipäivään on tullut mukaan myös väkivaltaisten islamistijärjestöjen terrori. Uhreina ovat olleet kansallisjärjestöjen blogien pitäjät ja heinäkuun alussa 20 ihmistä ulkomaalaisten suosimassa kahvilassa Dhakassa.

Hallitus on vastannut sekoituksella laajoja pidätyksiä ja myönnytyksiä maltillisemmille islamistiryhmille.

Sen vuoksi maallinen Bangladesh on todellisuudessa yhä uskonnollisempi, vaikka Sheikh Hasinan poliittinen puolue Awamiliitto on nimenomaan maallisen demokratian vaalija.

Lopuksi hyvät uutiset.

Bangladeshin talouskasvu on jatkunut jo useampia vuosia vahvana ja voi tänä vuonna olla noin seitsemän prosenttia.

Vielä merkittävämpää on se, että kasvu on vähentänyt äärimmäistä köyhyyttä huomattavasti. Siitä huolimatta Bangladesh on edelleen maailman köyhien maiden joukossa.

Tärkeimmät kasvun moottorit ovat tekstiiliteollisuus ja ulkomailla työskentelevien bangladeshilaisten kotiuttamat tulot. Heitä on yhteensä kymmenen miljoonaa.

Tällainen kasvu voisi antaa Sheikh Hasinan hallitukselle mahdollisuuden löysätä otettaan ja antaa Bangladeshin täyttää lupauksensa myös poliittisesti. Siitä ei valitettavasti ole mitään merkkejä.