Marine Le Pen ruotsalaislehden haastattelussa: ”EU on Euroopan pahin vihollinen”

Ranskan oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen haluaa purkaa Euroopan unionin ja korvata sen ”kansakuntien Euroopalla”.

”Se on ainoa Eurooppa, joka on koskaan toiminut”, Le Pen sanoo ruotsalaisen sanomalehden Dagens Nyheterin haastattelussa.

”Euroopalla voi olla yhteisiä hankkeita, joista kansakunnat voivat valita, mihin osallistua, mutta ei ole mahdollista pakottaa kansakuntaa osallistumaan johonkin, joka haastaa sen identiteetin ja turvallisuuden.”

Le Pen kannatti Britannian päätöstä erota EU:sta ja haluaa, että Ranska seuraa perässä.

EU yrittää pakottaa Britannian mahdollisimman tylyihin ehtoihin eron jälkeisen ajan yhteistyössä. Le Penin mielestä se muistuttaa miestä, joka yrittää vielä kaiken toivon kadottua anella naista jäämään rinnalleen. Miestä, joka ”vakuuttaa rakkauttaan mutta uhkaa tappaa, kun nainen sanoo haluavansa erota”.

”Mutta brexit on osoittanut, että kun kansa haluaa jotain, sitä ei voi estää palauttamasta vapautta itselleen”, Le Pen sanoo Dagens Nyheterille.

”EU on Euroopan pahin vihollinen, koska se on mitä on: totalitaarinen rakenne. Euroopan kansa kääntyy EU:ta vastaan, koska se on perverssi ja pohjimmiltaan täysin epädemokraattinen järjestelmä. Meidät pakotetaan avaamaan rajamme ja altistamaan itsemme vaaroille.”

Marine Le Pen, 48, on Kansallisen rintaman ehdokas Ranskan presidentinvaaleissa huhti–toukokuussa. Hänen odotetaan pärjäävän jopa isäänsä paremmin. Kansallisen rintaman perustaja, tytärtään räyhähenkisempi Jean-Marie Le Pen järisytti vakiintunutta poliittista järjestelmää vuoden 2002 vaaleissa kiilaamalla toiselle kierrokselle sosialisti Lionel Jospinin ohi. Konservatiivi Jacques Chiracia vastaan hän sai kuitenkin vain 16,86 prosenttia äänistä.

Isän ja tyttären välit ovat sittemmin täysin katkenneet, kun puoluejohtajaksi vuonna 2011 noussut Marine Le Pen on tehnyt pesäeroa isänsä äärioikeistolaisiin näkemyksiin.

Marine Le Penin kannatus on mielipidekyselyjen mukaan tätä nykyä 25–30 prosentin luokkaa. Harva uskoo silti hänen menestysmahdollisuuksiinsa toisella kierroksella.

”Todellinen jakolinja ei kulje oikeiston ja vasemmiston välillä vaan heidän, joilla on kansallinen ja toisaalta jälkikansallinen näkökulma. Toisella puolen ovat he, joiden mielestä kansakunta on demokratian perusta, ja toisella puolen he, joiden mielestä kansakuntia tai rajoja ei tarvita ja meillä pitäisi olla eurooppalaismallinen ylikansallinen kansainvälinen järjestelmä”, Marine Le Pen kuvailee vaaliasetelmia Dagens Nyheterille.