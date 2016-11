Ranskan keskustaoikeistolainen konservatiivipuolue Tasavaltalaiset äänestää presidenttiehdokkaastaan esivaalissa sunnuntaina. Kisa on merkittävä, koska sen voittajan uskotaan kohtaavan oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman Marine Le Penin vaalien toisen kierroksen kaksinkamppailussa toukokuun alussa.

Tasavaltalaisten ehdokas vahvistuu luultavasti vasta esivaalin toisella kierroksella ensi viikon sunnuntaina, koska kukaan tuskin saa yli puolia äänistä ensimmäisellä yrityksellä.

”Odotimme kaksintaistelua, mutta lopulta kisa on kolmen kauppa”, politiikantutkija Jérôme Jaffré kertoi sanomalehti Le Figarossa.

Seitsemästä kisaajasta suosituimmat ovat entinen pääministeri Alain Juppé, 71, entinen pääministeri François Fillon, 62, ja entinen presidentti Nicolas Sarkozy, 61.

Kolmikon maltillisimpana pidetty Juppé on johtanut mielipidekyselyjä ennen räiskyvää Sarkozyta, mutta sosiaalipoliittisesti konservatiivinen Fillon on kirinyt mielipidekyselyissä. Kyselytutkimusten epäluotettavuus muun muassa Britannian EU-eroäänestyksessä ja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on lisännyt tuntumaa, että tulos voi kääntyä mihin suuntaan tahansa.

”Haistan tulevan yllätyksen”, Fillon sanoi kannattajilleen perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Juppé on tietysti eri mieltä. ”Minä en ole Hillary Clinton, eikä Ranska ole Amerikka”, hän sanoi radiohaastattelussa Reutersin mukaan.

Tv-katsojat pitivät Fillonia torstaisen väittelyn voittajana, kertoo uutistoimisto AFP.

Väittelyssä Sarkozy kieltäytyi vastaamasta kysymykseen tuoreista väitteistä, joiden mukaan hän sai voittamiinsa vuoden 2007 presidentinvaaleihin miljoonia euroja kampanjarahaa Libyan silloiselta diktaattorilta Muammar Gaddafilta. Myös Juppé on ryvettynyt korruptioskandaaleissa.

Kolmikon vaalikampanjat eivät poikkea toisistaan suuresti. Kaikki painottavat esimerkiksi turvallisuuden vahvistamista, kun tuoreessa muistissa on useita Ranskassa tehtyjä terrori-iskuja. Fillon on luvannut muita rajumpia toimia talouden uudistamiseksi.

Sarkozyn mukaan Ranskalla on ”fantastinen mahdollisuus palata johtavaan asemaan”, kun Yhdysvaltojen odotetaan omaksuvan aiempaa passiivisemman kansainvälisen roolin tammikuussa aloittavan presidentin Donald Trumpin alaisuudessa, kertoo AFP.

Sarkozy on korostanut kovan jätkän mainettaan, joka hänen mukaansa auttaa tulemaan toimeen Trumpin kanssa rauhallista Juppétä paremmin.

Tasavaltalaisten esivaaleissa saa äänestää kuka vain, kunhan on valmis maksamaan kaksi euroa ja allekirjoittamaan julistuksen sitoutumisesta keskustaoikeiston arvoihin. Siksi tulokseen saattaa vaikuttaa, jos sosialistien tukijat haluavat sankoin joukoin olla mukana valitsemassa keskustaoikeiston ehdokasta. Heidän oman ehdokkaansa ei uskota selviävän keväällä toiselle kierrokselle.

Moni heistä luultavasti äänestäisi esivaalissa Juppétä vastustaakseen vasemmiston vihaamaa ex-presidentti Sarkozyta. Juppé olisi mielipidekyselyjen mukaan myös Sarkozyta tai Fillonia vahvempi presidentinvaaleissa vasemmiston kauhistelemaa Le Peniä vastaan.

Ranskaa hallitsevat sosialistit valitsevat presidenttiehdokkaansa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Istuva presidentti François Hollande saattaa pyrkiä jatkokaudelle, mutta hän on menettänyt kansansuosionsa. Hollanden päätökseen luultavasti vaikuttaa, kuka keskustaoikeiston ehdokas olisi keväällä vastassa.

Presidentiksi pyrkii myös Hollanden entinen talousministeri Emmanuel Macron, joka on perustanut oman poliittisen liikkeen nimeltä En Marche, vapaasti suomennettuna ”Liikkeelle”.