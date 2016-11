HS tapasi Trumpin kannattajia 12 osavaltiossa – ”Meidän on annettava hänelle mahdollisuus, muuten mikään ei ikinä muutu”

Washington

Ulkona oli kylmä talvipäivä, kun Tracy Warner, 50, joi sisällä kuumaa kahvia. Leivonnaiset Galesburgin pikkukaupungin kahvilassa olivat hänestä hurjan kalliita.

Warner oli työskennellyt 15 vuotta Maytagin jääkaappitehtaalla Galesburgissa, kun se siirtyi Meksikoon halvempien tuotantokustannusten perässä. Tehtaalla Warner oli ansainnut 37 000 dollaria vuodessa. Nyt hän teki yhden sijasta kahta työtä: päivisin apuopettajana, iltaisin siivoojana, ja ansaitsi yhteensä 23 000 dollaria vuodessa.

Kun Yhdysvalloissa puhutaan keskiluokan ahdingosta, puhutaan Warnerista. Hyvin palkattujen teollisuustöiden tilalle ovat tulleet huonosti palkatut palvelutyöt.

” Donald Trump lupaa tuoda työpaikat takaisin. Voi olla, ettei se onnistu, mutta enpä kuule Hillary Clintonin edes puhuvan siitä”, Warner sanoi helmikuussa. Lue artikkeli jääkaappitehtaan lähdöstä Meksikoon täältä

Trumpin voiton jälkeen olen ajatellut Warneria ja muita Trumpin tukijoita, joita tapasin viime vuoden aikana 12 osavaltiossa.

He ovat se liikevoima, joka nosti Trumpin Valkoiseen taloon monien yllätykseksi. Jotkut heistä olivat asioista hyvin perillä, toiset uskoivat salaliittoteorioihin. Jotkut olivat vihaisia, toiset toiveikkaita. Yhteistä heille oli se, että he katsoivat maan menneen väärään suuntaan.

Tärkein yksittäinen syy Trumpin voittoon ovat Warnerin kaltaiset ”Trumpin demokraatit”: ay-henkiset työläiset, jotka siirtyivät ratkaisevissa osavaltioissa oikealle, kuten ” Reaganin demokraatit” aikoinaan. Yli 200 Yhdysvaltain kunnassa, joissa Obama voitti sekä 2008 että 2012, enemmistö äänesti nyt Trumpia.

Valkoiset työläiset äänestivät muutoksen puolesta silloin ja muutoksen puolesta nyt. Joillekin muutos tarkoittaa enemmän töitä, toisille vähemmän siirtolaisia, jotka kilpailevat työpaikoista tai pelottavat.

”Olen tosi onnellinen, että Trump voitti”, Warner kertoo puhelimitse. ”Toivon, että hän peruuttaa kaikki vapaakauppasopimukset ja tekee jotain muslimisiirtolaisille.”

”Ainakin Trump on valkoinen ja kutsuu terroristia terroristiksi. Meidän on annettava hänelle mahdollisuus, muuten mikään ei ikinä muutu.”

Toinen syy Trumpin voittoon oli se, että osa demokraattien kannattajista jäi kotiin. Obama sai ensimmäisellä kerralla 69,5 miljoonaa ja toisella kerralla 65,9 miljoonaa ääntä. Clinton sai vielä keskeneräisen ääntenlaskun mukaan 62,8 miljoonaa ääntä.

Notkahdus näkyi etenkin vähemmistöjen tuessa: tutkimuskeskus Pew’n mukaan Clinton sai 88 prosenttia mustien äänistä, kun Barack Obama sai viimeksi 93 prosenttia. Latinoista Clinton sai taakseen 65 prosenttia, kun Obama sai 71 prosenttia.

Vaikka Trump nimitteli meksikolaisia, hän pärjäsi silti paremmin latinojen ja mustien parissa kuin Mitt Romney vuonna 2012. Ovensuukyselyn mukaan latinoäänestäjille tärkeimpiä asioita olivat talous ja terrorismi, sitten vasta siirtolaisuus.

Mieleen tuli heinäkuinen yö, jolloin jonotin motellin vastaanotossa Philadelphiassa. Trump puhui televisiossa kurista ja järjestyksestä.

”Trumpin juna se puuskuttaa eteenpäin, sanonpa vain. Hänestä tulee presidentti, paras tottua siihen”, sanoi musta mies jonossa ennen minua.

”Tiedän”, sanoi amerikanintialainen vastaanottovirkailija. ”Mutta tavallaan pidän hänestä.”

”Niin minäkin”, sanoi musta mies. ”Amerikka pysyy turvallisena. Ja Trump tarjoaa jotain muuta kuin aina sitä samaa.”

Entä sitten naiset? Clinton luotti siihen, että naisten suosiossa ero hänen hyväkseen olisi liki 20 prosenttiyksikköä, kuten mielipidemittaukset lokakuussa kertoivat. Silloin julki tuli vanha nauha, jolla Trump kerskui kourivansa naisia haaroista.

Lopulta naiset suosivat Clintonia tutkimuskeskus Pew’n mukaan prosenttiluvuin 54–42, mikä ei ole kaukana Obaman luvuista. Clinton voitti kaupunkilaisnaiset, mutta hävisi maalaisnaiset Trumpille selvin prosenttiluvuin 62–34. Maaseudun suurimpia huolia olivat työpaikat ja siirtolaisuus.

Maaliskuussa tapasin Texasin ja Meksikon rajalla 87-vuotiaan Pamela Taylorin, jonka pihan poikki meksikolaissiirtolaiset kulkivat öisin. Tayloria ei vakuuta, että luvattomien tulijoiden määrä on romahtanut 2000-luvulla: Yhdysvaltoihin yrittää silti 300 000–400 000 luvatonta tulijaa vuodessa. Hän sai tarpeekseen, kun löysi meksikolaismiehen lepäämästä olohuoneestaan. Lue artikkeli Texasista täältä

”Pakolaiset pääsevät ilmaiseksi lääkäriin. Ei kukaan amerikkalainen pääse ilmaiseksi lääkäriin”, Taylor sanoi katkerana. ”Me emme voi huolehtia koko maailmasta.”

Eva Tedesjö

Clinton syytti tappiostaan sitä, että liittovaltion poliisi FBI ilmoitti vain 11 päivää ennen vaaleja tutkivansa uudelleen Clintonin sähköpostit, joista ei lopulta löytynyt mitään. Clintonin mukaan rötösepäilyt saivat etenkin esikaupunkien naiset äänestämään Trumpia.

Pennsylvanialaisen juristin Mariann Daviesin olisi tilastojen perusteella pitänyt tukea Clintonia: hän on korkeakoulutettu latinonainen. Kun tapasin Daviesin syyskuussa, hän oli kuitenkin varma, että Clinton on rikollinen, vaikka tätä ei ole ikinä tuomittu mistään. Lue artikkeli Pennsylvaniasta täältä.

Dermot Tatlow

Davies saa uutisensa muun muassa oikeistolaiselta Breitbart-sivustolta ja Drudge Reportista. Juuri ennen vaaleja Facebook levitti valeuutista, jonka mukaan ”Clintonin korruption paljastanut FBI-agentti löytyi kuolleena”.

”Itse FBI:n johtaja sanoi, että Clinton on ollut äärimmäisen huolimaton kansallista turvallisuutta koskevien sähköpostien suhteen”, Davies sanoi.

Trumpille Daviesilla oli eri mittatikku. Hän myönsi, että Trump on saattanut käyttäytyä huonosti naisia kohtaan tai jättää työntekijöilleen maksamatta. Hänestä bisneksessä on kuitenkin eri säännöt kuin politiikassa.

Vaalien jälkeen Daviesista tuntuu kuin ”taakka olisi nostettu harteilta”. ”Kaikki, mikä Obama teki ja sanoi, oli aina niin loukkaavaa. Kun hän kävi Euroopassa, sielläkin kaikki osoittivat mieltä häntä vastaan. Trumpia kunnioitetaan enemmän.”

Näissä vaaleissa uusi juopa repesi koulutettujen ja kouluttamattomien äänestäjien välillä. Edelliset suosivat Clintonia luvuin 52–43, jälkimmäiset Trumpia luvuin 52–44. Koulutuksen vaikutus äänestysvalintaan oli suurin sitten vuoden 1980, kun ovensuukyselyitä alettiin tehdä.

The New York Times -lehden mukaan demokraattien virhe oli se, että he aliarvioivat kouluttamattomien tukijoidensa määrän. Yli 45-vuotiaita kouluttamattomia äänestäjiä oli jo vuoden 2012 vaaleissa 10 miljoonaa enemmän kuin kyselyiden perusteella ennustettiin – koska tämä ryhmä vastaa huonosti kyselyihin.

Väärä käsitys äänestäjien taustasta johti siihen, että demokraatit puhuivat paljon esimerkiksi transsukupuolisten oikeuksista ja liian vähän taloudesta ja työpaikoista.

Lokakuussa vietin viikon Appalakeilla Grundyn pikkukaupungissa. Seriffi Ray Foster piti Trumpia irtisanottujen hiilikaivostyöläisten viimeisenä toivona. Lue artikkeli Grundysta täältä.

Vaalien jälkeen he odottavat innokkaasti, että Trump kääntäisi heidän elämänsä – ja siinä samassa globalisaation – ympäri.

”Odotamme, että Trump peruuttaa puhdasta ilmaa koskevia ympäristömääräyksiä, jotta Appalakkien hiilikaivokset voidaan jälleen avata”, sheriffi Foster kertoo puhelimitse. ”Olisin tyytyväinen, jos hän tekisi Amerikasta taas suuren, mutta ennen kaikkea auttaisi meitä.”