Salainen takapiru upotti Etelä-Korean presidentin skandaalisuohon – kaikki omatkaan eivät enää tue Park Geun-hyetä

Peking

Etelä-Korean presidentti Park Geun-hye on vajoamassa yhä syvemmälle suonsilmään, johon vallankäyttöskandaali on hänet syössyt. Park on ryvettynyt niin pahasti, etteivät häntä tue edes kaikki oman puolueen kansanedustajat.

Tämä kävi ilmi torstaina, kun 300-jäsenisen parlamentin edustajista 196 tuki aloitetta, jolla pannaan erikoissyyttäjä tutkimaan Parkin ja hänen läheisen ystävänsä välistä suhdetta. Äänimäärä merkitsee, että myös presidentin Saenuri-puolueen kansanedustajista ainakin 25 painoi kyllä-äänestysnappia.

Korruption ja hyvä veli -verkostojen Etelä-Koreassa aiemmatkin presidentit ovat joutuneet skandaalien keskelle. Nykyisen presidentin erottaa edeltäjistään se, että skandaalimylly pyörii täysillä, kun hän on vielä virassaan.

"Nyt on aika harkita virkasyytettä”, sanoi Saenurin entinen johtaja Kim Moo-sung jo aiemmin tällä viikolla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Viime viikkoina on muun muassa pohdittu, onko Etelä-Koreaa johtanut presidentin sijasta hämäräperäinen uskonlahko, jonka perustajaa on verrattu Venäjän tsaariperheessä sata vuotta sitten vaikuttaneeseen munkkiin Grigori Rasputiniin.

Presidenttiä ympäröivä kurimus syntyi lokakuussa, kun kävi ilmi, että presidentin läheisellä ystävällä Choi Soon-silillä on ollut huomattavan paljon vaikutusvaltaa valtion asioihin, vaikka hänellä ei ole muodollista virkaa hallinnossa.

Naisen on väitetty muun muassa saaneen haltuunsa salassapidettäviksi määrättyjä asiakirjoja ja vaikuttaneen presidentin puheisiin. Choin väitetään myös haalineen itselleen miljoonien eurojen omaisuuden käyttämällä hyväkseen suhdettaan presidenttiin.

Parkin ja Choin suhde kytkeytyy heidän vanhempiinsa. Parkin isä oli Etelä-Korean entinen presidentti Park Chung-hee. Choin isä puolestaan oli mies nimeltä Choi Tae-min, alun perin poliisi ja buddhalainen munkki, joka kääntyi roomalaiskatoliseen kristinuskoon.

Vanhempi Choi johti perustamaansa uskonlahkoa nimeltä Ikuisen elämän kirkko, joka yhdisteli šamanismia, buddhalaisuutta ja kristinuskoa. Lahkojohtaja päätti ottaa yhteyttä silloiseen presidentin tyttäreen Parkiin 1970-luvulla, kun Parkin äiti Yuk Young-soo oli murhattu.

“Jumalani käski minun auttaa tätä naista, ja Yuk Young-soon henki käski minun auttaa häntä”, sanoi lahkojohtaja Choi entisen yhteistyökumppaninsa, pappi Jeon Ki-youngin mukaan. Iäkäs pappi muisteli Choin puheita eteläkorealaisen Hankyoreh-lehden haastattelussa.

Lopulta Choista tuli nuoren Parkin mentori ja henkinen opastaja. Tulevan presidentin on jopa väitetty olleen täysin hänen vallassaan.

Kun presidentin ja vuonna 1994 kuolleen lahkojohtajan tyttären läheinen suhde tuli yleiseen tietoisuuteen, osa eteläkorealaisista alkoi epäillä, että valtiota on käytännössä johtanut uskonlahko, presidentin kautta. Park on kuitenkin kiistänyt kuuluneensa lahkoon.

”On jopa puhuttu,että olisin langennut kultin jäseneksi tai pitänyt šamanistista rituaalia presidentin virka-asunnossa”. Park totesi pari viikkoa sitten pitämässään puheessa. ”Sanon nyt selkeästi: nuo väitteet eivät ole totta.”

Parkin laajaa epäsuosiota saattaa selittää muukin kuin epämääräinen suhde lahkojohtajan tyttäreen. Moni on tyytymätön Parkin johtaman maan tilaan laajemminkin.

Kaksi viikkoa sitten julkaistussa kyselyssä vain viisi prosenttia eteläkorealaisista hyväksyi Parkin presidenttiyden. 20-vuotiaiden keskuudessa luku oli nolla prosenttia, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Etelä-Koreassa etenkin nuoret kärsivät vaikeasta työttömyydestä ja kalliista elinkustannuksista.

”Parikymppiset ovat vasta aloittamassa aikuiselämäänsä, mutta heidän tulevaisuutensa on jo synkkä. Kuin Chosun-helvetti”, sanoi Bloombergin haastattelema sosiologian professori Lee Na-young.

Chosun-helvetti on vuoden 2015 paikkeilla levinnyt slangisana, jolla nuoret eteläkorealaiset nimittävät kotimaataan. Alun perin Chosuniksi sanottiin Korean niemimaalla vuoteen 1897 asti toiminutta kuningaskuntaa.

Konservatiivinen Park ei ole muutenkaan ollut suuri nuorten suosikki. Vanhemmista sen sijaan suuri osa on aiemmin arvostanut häntä, koska hänet on mielletty isänsä työn jatkajaksi. Ne, jotka muistavat itsevaltaisen isä-Parkin presidenttikauden, muistavat myös voimakkaan talouskasvun.