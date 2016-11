Lasten hyväksikäyttäjiä armahtava lakiehdotus kuohuttaa Turkissa – tuhannet protestoivat kaduilla

Tuhannet ihmiset osoittivat lauantaina Istanbulin kaduilla mieltä Turkin hallituksen rajua lakiehdotusta vastaan. Hallitus armahtaisi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet miehet, jos he ovat menneet naimisiin uhrinsa kanssa, eivätkä ole käyttäneet tekoonsa voimaa.

Mielenosoitukselliseen marssiin osallistui uutistoimisto AFP:n mukaan noin 3 000 ihmistä.

Mielenosoittajien iskulauseissa luki muun muassa ”raiskausta ei voi laillistaa” ja ”AKP, ota kätesi pois minun vartalostani”.

AKP on presidentti Recep Tayyip Erdoğanin edustama valtapuolue, joka on tuoreen lakiehdotuksen takana ja jolla on Turkin parlamentissa enemmistö: 317 kaikista parlamentin 550 jäsenestä.

Oppositio on uutistoimistojen mukaan lakihankkeesta raivoissaan. Hanketta ovat vastustaneet myös useat julkisuuden henkilöt ja jopa yhdistys, jonka varapuheenjohtajana toimii presidentti Erdoğanin tytär.

Kriitikkojen mukaan hallitus rohkaisee alaikäisten raiskaamiseen.

”Emme salli AKP:n vapauttaa ja julistaa syyttömiksi raiskaajia tässä valtiossa. Naiset tulevat vastustamaan lakiesitystä ja menemään kaduille niin kauan, kunnes tämä laki ja muut samankaltaiset lait kumotaan”, AFP:lle puhunut mielenosoittaja sanoi.

Hallituksen mukaan lakiehdotuksen saama kritiikki on ollut tavoitteiden raakaa vääristelyä, eikä tarkoituksena ole antaa anteeksi raiskaajille.

”On ihmisiä, jotka ovat menneet naimisiin alaikäisinä. He eivät tunne lakia, ja heillä saattaa olla lapsia. Jos isä joutuu avioliiton takia vankilaan, äiti jää yksin lasten kanssa”, Turkin pääministeri Binali Yildirim on perustellut lakihanketta.

Seksin suojaikäraja on Turkissa 18 vuotta, mutta lapsiavioliitot ovat yleisiä varsinkin kaakkoisessa Turkissa. Miehet menevät maaseuduilla alaikäisten kanssa usein naimisiin uskonnollisissa seremonioissa.

Lakihanketta sovellettaisiin takautuvasti, vain ennen vuoden 2016 marraskuuta solmittuihin liittoihin.

”Uusia tämänkaltaisia avioliittoja ei missään nimessä hyväksyttäisi”, pääministeri Yildirim sanoi.

Lakiehdotus hyväksyttiin torstaina alustavasti ensimmäisessä käsittelyssä. Turkin parlamentti jatkaa lakihankkeen käsittelyä ensi viikon tiistaina.

Monet turkkilaiset ovat ilmaisseet huolensa lastensa tulevaisuudesta. Myös YK:n lastenrahasto on kertonut olevansa lakiehdotuksesta ”syvästi huolissaan”.

”Lapsiin kohdistuvat säälittävät väkivallanteot ovat rikoksia, joista pitäisi rangaista asiaankuuluvasti. Kaikissa tapauksissa lasten edun pitäisi olla etusijalla”, YK:n lastenrahaston tiedottaja Christophe Boulierac sanoi.