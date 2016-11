Isis kouluttaa lapsista raa’asti uuden sukupolven terroristeja – ”He unohtavat, mistä he tulevat”

Terroristijärjestö Isis on ajettu ahtaalle, mutta se on luomassa kokonaisen uuden sukupolven potentiaalisia terroristeja. Ranskalainen katolisen kirkon pappi Patrick Desbois on kirjoittanut aiheesta todistajanlausuntoihin perustuvan kirjan, jossa hän kuvaa kolmen nuoren pojan päivittäistä elämää.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Isis pakottaa Desboisin kirjan mukaan kurdialueilla elävät pojat harjoitusleireille. He viettävät päivänsä opiskelemalla Koraania ja opettelevat ampumaan automaattiaseilla.

Kaikilla heillä on kokoa varten räätälöidyt pommivyöt, rynnäkkökivääri ja kranaatteja.

Kirjassa esitellyt pojat ovat 9-, 14- ja 15-vuotiaita. Heidän uskontonsa on jesidismi – yksi Lähi-idän vanhimmista yksijumalaisista uskonnoista.

Desbois kertoo Isisin murskaavan lapset niin, että ”he unohtavat, mistä he tulevat”. Desboisin mukaan lasten side kiduttajiinsa muuttuu ajan myötä niin läheiseksi, että he ovat valmiina taistelemaan hengestään kiduttajiensa puolesta.

”Heidän täytyy herätä aikaisin, opiskella Koraania, ja sitten heitä koulutetaan sietämään kipua, ja he erikoistuvat erinäisiin tehtäviin”, Desbois kertoo.

Erikoisaloihin kuuluu eri aseiden käytön lisäksi jopa itsemurhaiskujen toteuttaminen.

Osa lapsista osallistuu myös teloituksiin.

Britannialaisen terrorisminvastaisen suunnitteluryhmän Quilliam Foundationin mukaan Isis uskoo, että seuraavan sukupolven taistelijat ovat aiempaa ”parempia ja tappavampia”. Tämä perustuu siihen, että lapset opetetaan pienestä pitäen ottamaan uskomuksia vastaan kritiikittömästi.

Ranskan pääministeri Manuel Valls on aiemmin sanonut, että Eurooppaan palaavat jihadistit ovat turvallisuuden kannalta päähuolenaihe seuraavien viiden–kymmenen vuoden aikana.

Ranskalainen syyttäjä François Molins sanoo, että Isisin kouluttamat lapset ovat ”tikittävä aikapommi” tullessaan Eurooppaan. Molins muistuttaa, että Isisin internetissä julkaisemilla videoilla on esiintynyt ”todella nuoria taistelijoita”.

Belgian liittovaltion syyttäjä Frédéric Van Leeuw puolestaan korostaa, että Euroopan valtioiden tulee olla valmiina kohtaamaan lapsia, jotka on ”koulutettu väkivallalla”.