Intiassa suuronnettomuus: lähes sata ihmistä kuollut junan suistuttua raiteiltaan

Ainakin 96 ihmistä on kuollut Intiassa. Valtaosa kuolleista oli nukkumassa, kun 14 junavaunua suistui raiteiltaan.

BBC:n mukaan kaksi lähellä moottoria ollutta vaunua kääntyi ympäri ja vahingoittui pahasti. Valtaosa uhreista oli näissä vaunuissa.

Kuolonuhrien määrä saattaa vielä kasvaa, kun pelastustyöntekijät tunkeutuvat sisään raiteiltana suistuneisiin vaunuihin. Uutistoimisto AFP:n mukaan yli 150 ihmistä on loukkaantunut.

Onnettomuus tapahtui Patnore-Indore -junalinjalla Pohjois-Intiassa Uttar Pradeshin osavaltiossa varhain sunnuntaina. Junassa matkustanut Krishna Keshav sanoo BBC:lle heränneensä törmäykseen noin kolmelta aamuyöllä.

”Useat vaunut olivat suistuneet raiteiltaan, kaikki olivat shokissa. Näin muutamia ruumiita ja loukkaantuneita ihmisiä.”

Toinen matkustaja kuvailee AFP:lle havahtuneensa pilkkopimeässä törmäykseen ja valtavaan meluun.

”Olen onnekas, kun olen elossa ja kunnossa. Mutta kuolema kävi lähellä.”

Intian pääministeri Narendra Modi kertoi Twitterissä surevansa uhrien puolesta. Modin mukaan junaliikenteestä vastaava ministeri Suresh Prabhu seuraa tilannetta henkilökohtaisesti.

Modin myös kertoi, että uhrien omaisille sekä loukkaantuneille tullaan maksamaan korvauksia.

Anguished beyond words on the loss of lives due to the derailing of the Patna-Indore express. My thoughts are with the bereaved families.