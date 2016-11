Trump vahvisti: Kenraali James ”Hullu koira” Mattis ehdolla Yhdysvaltain puolustusministeriksi

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump vahvisti sunnuntaina, että hän suunnittelee nimittävänsä puolustusministerikseen eläkkeellä olevan kenraalin James Mattisin.

”Kenraali James ’Hullu koira’ Mattis, jota harkitaan puolustusministeriksi, teki todella vaikutuksen eilen. Oikea kenraalien kenraali!” Trump kirjoitti Twitterissä tavattuaan Mattisin.

Mattis, 66, on entinen merijalkaväen sotilas, joka vuosina 2010–2013 johti Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajaa Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa, muun muassa Irakissa ja Afganistanissa.

