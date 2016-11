Voiko Yhdysvaltain demokratiasta tulla Unkarin kaltainen? Asiantuntija arvioi maiden yhtäläisyyksiä ja eroja

Budapest

Kello on vasta kymmenen aamulla Yhdysvaltain vaalien jälkeisenä keskiviikkona, mutta unkarilainen lakimies István Gordvay on jo juhlatunnelmissa. Donald Trump on juuri julistettu voittajaksi, eikä Gordvay voisi olla tyytyväisempi.

”Donald Trumpin voitto on fantastinen asia”, hän sanoo Budapestin keskustassa eräänlaisessa päiväsalongissa, jonne valtapuolue Fidesziä tukevat budapestilaiset kokoontuvat juomaan kahvia ja tapaamaan tuttujaan.

Gordvay on Fidesz-puoluetta johtavan pääministerin Viktor Orbánin tukija. Sen vuoksi hän pitää Trumpin nousua hyvänä uutisena Unkarille.

”Unkarille tämä on erittäin hyvä asia. Näillä kahdella miehellä on samanlaisia ajatuksia.”

Unkarin pitkäaikainen pääministeri Orbán on eräänlainen Euroopan oma esi-Trump: nationalistinen ja avoimen siirtolaisvastainen. Äänestäjien suosima, mutta ympäröivän eliitin paheksuma. Orbánia paheksutaan Euroopan unionin piireissä, Trumpia Washingtonissa.

Orbán on myös ensimmäinen EU-maan johtaja, joka on avoimesti kääntänyt selkänsä liberaalille länsimaiselle demokratialle. Vuonna 2014 hän kertoi suunnaksi ”epäliberaalin” mallin ja jonkinlaisiksi esikuviksi Venäjän, Kiinan ja Singaporen.

Trumpin voitto on herättänyt pelkoja, voisiko samantyyppinen kehitys tapahtua myös Yhdysvalloissa.

HS pyysi yhdysvaltalaisen Princetonin huippuyliopiston Kim Lane Scheppelettä analysoimaan Orbánin Unkarin ja Trumpin Yhdysvaltojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Scheppele on Unkarin demokratiakehitykseen erikoistunut sosiologian ja kansainvälisten suhteiden professori Woodrow Wilson Schoolissa. Hän tuntee sekä Unkarin että Yhdysvallat.

Voiko Unkariin katsomalla saada vihjeitä siitä, mihin suuntaan Trump saattaa Yhdysvaltoja viedä? Ehkä. Unkari on edelläkävijä siinä, miten länsimaisen demokratian rakenteet on mahdollista mullistaa vain muutamassa vuodessa.

”On monia syitä ollaan huolissaan, vaikka Yhdysvaltain järjestelmä on monin tavoin monipuolisempi kuin Unkarin oli”, Scheppele sanoo.

1 Trump ja Orbán ymmärtävät ulkopuolisia

Donald Trumpin tulevasta politiikasta tiedetään vasta vähän. Mutta nyt voi jo sanoa, että Orbán ja Trump nauttivat kannatusta osin samoista syistä.

Heidän kannattajakunnassaan on Scheppelen mukaan paljon yhtäläisyyksiä: globalisaatioon pettyneitä ihmisiä, jotka eivät juuri matkustele, puhu vieraita kieliä tai tunne ulkomaita.

Kannattajat eivät ole välttämättä köyhimpiä. Ovensuukyselyjen mukaan Trumpin tukijat olivat keskimäärin enemmän ansaitsevia kuin Clintonia äänestäneet.

Budapestissa Trumpin voittoa juhlinut Gordvay on lakimies, ja hän puhuu englantia ja ranskaa. Unkarilaiset eivät peilaa itseään vain naapuriin vaan myös naapurimaihin. Orbánin retoriikassa eliitti onkin Bryssel ja hän Unkarin kansan puolustaja.

Unkarilainen Gordvay sanoo, että Unkari oli lähes Itävallan tasolla kehityksessä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sitten tuli sota, jota seurasi kaksi kolmasosaa Unkarin pinta-alasta pois pilkkonut Trianonin rauhansopimus. Trianonin sopimus on Unkarissa edelleen suuri pettymys.

Toisen maailmansodan jälkeen Unkarin kehitystä jarrutti jääminen Neuvostoliiton ohjailemaan kommunistiseen itäblokkiin. Gordvayn mukaan Orbán tekee Unkarille saman kuin mitä Trump lupasi tehdä Yhdysvalloille. Jälleen mahtavan.

Professori Scheppele sanoo Trumpin ja Orbánin ymmärtävän petetyksi itsensä tuntevaa kansanosaa omien taustojensa vuoksi.

Orbán on maaseudulta kotoisin. Opiskeluaikoinaan Budapestissa hän oli niin sanottu asuntolanuori. Budapestin eliitin lapset asuivat keskustan asunnoissa ja suhtautuivat asuntolanuoriin vähättelevästi.

Trump on kasvanut rikkaassa perheessä, mutta ollut myös koko ikänsä vanhan New Yorkin eliitin väheksymä.

”Vauras eliitti piti Trumpia moukkamaisena, ja hänen piti päästä politiikkaan maineensa muuttamiseksi.”

Molemmat miehet ovat myös ideologialtaan joustavia. Orbán on muuttunut nuoresta liberaalista kansallismieliseksi konservatiiviksi. Siirtolaiskriisissä hän sovelsi äärioikeiston retoriikkaa, mikä kasvatti hänen suosiotaan.

2 Riippumattoman media on vihollinen

Fideszläisten kerhotiloissa Gordvay silmäilee televisiouutisia Trumpin voitosta. Päällä on valtiollisen television pääkanava.

Se on Orbánin politiikan äänitorvi – riippumaton media on ajettu ahdinkoon hänen vuonna 2010 alkaneella valtakaudella.

Trumpkin halveksuu riippumatonta mediaa ja on sättinyt sitä toistuvasti. Ylivoimainen enemmistö Yhdysvaltojen lehdistöstä, joukossa myös perinteisiä konservatiivilehtiä, asettui kannattamaan Hillary Clintonia.

Scheppele sanoo Orbánin kauden todistaneen, miten riippuvaisia Unkarin yliopistot, järjestöt ja jopa riippumaton oppositiomedia olivat valtiosta. Poliittinen ote koko yhteiskunnasta on kiristynyt.

Viime kuussa suljetulla Unkarin suurimmalla oppositiolehdellä Népszabadságilla oli suuria talousvaikeuksia myös sen vuoksi, että Orbánin kaudella valtionyhtiöt ovat vetäneet mainoksiaan lehdestä.

Lehti suljettiin yllättäen vain vähän ennen sen omistavan mediayhtiön päätymistä Orbánin lojalisteille.

Yhdysvalloissa on Unkaria huomattavasti vahvempi riippumaton lehdistö. Mutta Unkarissa ja nyt myös Puolassa riippumattomien lehtien toimintaa on vaikeutettu estämällä pääsy valtaapitävien puheille.

Tämä saattaa olla edessä myös Yhdysvalloissa.

Heti valintansa jälkeen Trump on hyökännyt useasti Twitterissä Yhdysvaltain johtavan liberaalin lehden The New York Timesin kimppuun.

3 USA on vahva demokratia, Unkari ei

Yhdysvallat on vahva ja vakiintunut demokratia, mitä Unkari ei vielä ennen Orbániakaan ollut. Yhdysvaltojen yhteiskunnalliset instituutiot ovat selvästi vahvempia kuin Unkarissa vuonna 2010, kun Viktor Orbán astui valtaan, professori Scheppele muistuttaa.

”Tässä suhteessa Yhdysvallat on erilainen. Kansalaisyhteiskunta, ammattiyhdistykset, yliopistot ja muut saavat tukea yksityisiltä rahoittajilta ja ne toimivat vahvan markkinatalouden mukaisesti.”

Toisaalta Trump uhkasi vaalikampanjansa aikana heittää Hillary Clintonin vankilaan, mikä ei anna kuvaa poliittisesti riippumattoman oikeuslaitoksen kunnioittamisesta.

4 USA ei ole matkalla yksipuoluevaltaan – luultavasti

Unkari on vahvan keskusjohtoinen maa, jossa Viktor Orbán on keskittänyt valtaa ympäri yhteiskuntaa johtamalleen valtapuolue Fideszille. Aiempi määräenemmistö parlamentissa mahdollisti perustuslain muuttamisen.

Yhdysvallat on puolestaan liittovaltio, jossa osavaltioilla on paljon valtaa.

Lisäksi eliitti on Yhdysvalloissa niin jakautunut, että myös oppositiolla on vaikutusvaltaisia tukijoita.

”On siis paljon syitä olla optimistinen sen suhteen, ettei Yhdysvalloissa tapahdu samaa kuin Unkarissa”, Scheppele sanoo viitaten demokratiakehitykseen.

Hän on silti hieman huolissaan, koska myös Yhdysvaltain järjestelmässä on rakenteellisia heikkouksia. USA:n perustuslaki on osin epämääräinen ja joltain osin kierrettävissä.

Moni asia on niin sanottujen kirjoittamattomien sääntöjen varassa.

Ja nyt maata nousee johtamaan mies, joka on onnistunut kirjoittamaan poliittiset pelisäännöt (ainakin vaaleissa) uusiksi.

Presidentinvaalien yhteydessä pidetyissä vaaleissa republikaanit saivat haltuunsa kongressin edustajainhuoneen ja senaatin. Myös republikaanien alueellinen valta vahvistui.

”Voi olla, että poliittinen ohjaus ympäri maata vakiintuu yhden puolueen alle ja jäädyttää opposition toiminnan”, Scheppele sanoo.

Unkarissa vasemmisto-opposition heikkous on vahvistanut osaltaan Orbánin valtaa.

Orbánin suosio on pysynyt vankkana liberaalin demokratian alasajosta huolimatta. Äänestäjille se ei ole ollut kynnyskysymys.