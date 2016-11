Räjähdys ja ammuskelua Göteborgin keskustassa – ainakin yksi haavoittunut

Göteborgin keskustassa on tapahtunut räjähdys, ja paikalla on myös ammuttu, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Poliisi on lähettänyt paikalle Vasagatanille runsaasti yksiköitään ja etsii epäiltyjä asemiehiä.

Aftonbladetin saamien vinkkien mukaan kahta ihmistä olisi ammuttu. Poliisi puolestaan kertoo, että yksi haavoittunut ihminen on hankkiutunut omatoimisesti sairaalaan. Häntä aiotaan kuulustella tapahtumista.

”Kuulimme kahdeksan pamausta, jotka kuulostivat aseen laukauksilta”, kertoi lähistöllä ollut sivullinen Aftonbladetille.

Silminnäkijä kertoi Expressenille, että laukauksista olivat vastuussa kolme tai neljä naamioitunutta miestä, jotka ampuivat useita kertoja kohti yhtä ihmistä. Sen jälkeen yksi naamiomiehistä pakeni paikalta jalan ja muut autolla.

Samalla paikalla tapahtunut räjähdys sytytti auton tuleen, kertoi pelastusjohtaja Tomas Andersson SVT:lle.

Expressenin haastatteleman silminnäkijän mukaan räjähdys ja auton palo johtuivat heitetystä polttopullosta.

Tapahtumat alkoivat sunnuntaina illalla kello 18.30:n jälkeen paikallista aikaa eli kello 19.30:n jälkeen Suomen aikaa.