Obaman ja Putinin viimeinen tapaaminen – neljässä minuutissa käsiteltiin Syyria ja Ukraina

Syyrian sota on maailman tulenarin kriisipesäke, mutta maailman johtajat voivat käsitellä asian muutamassa minuutissa. Neljässä minuutissa ehtii keskustella myös Ukrainasta.

Näin todistettiin sunnuntaina, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Barack Obama sekä Vladimir Putin tapasivat Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin huippukokouksessa Perun pääkaupungissa Limassa. Presidentit tapasivat todennäköisesti viimeistä kertaa ennen Obaman virkakauden loppua.

Pidemmässäkään tapaamisessa tuskin olisi keskustelunaiheista ollut pulaa, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on molemmilla merkittävä rooli Syyrian sodassa.

Maat ovat tosin hyvin erimielisiä esimerkiksi Syyriaa johtavan Bashar al-Assadin tulevaisuudesta. Venäjä tukee al-Assadia, kun Yhdysvallat on puolestaan vaatinut hänen luopumista vallasta.

Maiden välillä on räikeitä erimielisyyksiä myös Ukrainan osalta. Yhdysvallat kun on arvostellut Venäjää kovasanaisesti siitä, että se on valloittanut osan itsenäisestä Ukrainasta itselleen. Venäjä ei ole luopumassa aluevaltauksistaan.

Mutta kaikki tämä käsiteltiin Apec-kokouksen käytävällä siis neljässä minuutissa.

Apec-kokouksen lehdistötilaisuudessa Obama kuitenkin muistutti, ettei kyse ollut mistään varsinaisesta tapaamisesta.

”Puhuimme hetken kokousten välillä”, Obama sanoi.

”Kerroin hänelle, että olemme edelleen syvästi huolestuneita verenvuodatuksesta ja siitä kaaoksesta, joka on aiheutunut Assadin ja Venäjän jatkuvista pommituksista Aleppon väestöä vastaan”, Obama sanoi.

Valkoinen talo tähdensi, että Obama muistutti Putinia myös Ukrainan itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta sekä kehotti Venäjää noudattamaan niin kutsuttua Minskin sopimusta rauhan edistämiseksi Ukrainassa.

Putin puolestaan kertoi, että neljän minuutin keskustelun aikana hän kiitti Obamaa yhteistyön vuosista ja toivotti hänet lämpimästi Venäjälle.