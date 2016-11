Ranskan ensi kevään presidentinvaalit saattoivat ratketa jo maanantain vastaisen yön tunteina, kun entinen pääministeri François Fillon voitti puolueensa esivaalien ensimmäisen kierroksen näytösluontoisesti.

Fillon sai oikeiston Tasavaltalaisten esivaaleissa 44 prosenttia äänistä. Hän oli kaukana edellä pahinta kilpailijaansa Alain Juppé’tä, jonka tulos oli noin 29 prosenttia.

Esivaali oli avoin kaikille äänestysikäisille ranskalaisille, jotka maksoivat kaksi euroa ja allekirjoittivat sitoutuvansa ”keskustalaisiin ja oikeistolaisiin Tasavaltalaisten arvoihin”.

Äänestysvilkkaus oli esivaaliksi huomattava. Yli neljä miljoonaa ranskalaista antoi äänensä.

Esivaalien häviäjä oli Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy, joka epäonnistui katkerasti yrityksessään palata politiikan huipulle. Hänen äänisaaliinsa jäi 21 prosenttiin.

Kirvelevän tappion myötä 61-vuotiaan Sarkozyn poliittinen ura on todennäköisesti ohi. Sosialistipoliitikko Thierry Mandon nälväisikin Le Figaro -lehden mukaan, että esivaali oli ”anti-bling-bling”.

Kun Sarkozy oli presidenttinä 2007–2012, häntä piikiteltiin räiskyvän tyylinsä takia ”bling-bling-presidentiksi”.

Tavallaan Sarkozy on kuitenkin vielä pelissä mukana. Hän testamenttasi äänensä Fillonille, jolla pitäisi olla helppo työ voittaa esivaalien toinen kierros. Se järjestetään ensi sunnuntaina.

Jos Fillon valitaan Tasavaltalaisten ehdokkaaksi, hänellä on erittäin vahvat mahdollisuudet voittaa kevään presidentinvaalit ja nousta Élysée-palatsin uudeksi isännäksi.

Ranskan presidentti valitaan suorassa kaksivaiheisessa kansanvaalissa. Ensimmäinen kierros on huhtikuun lopussa, ja sen pitäisi olla Tasavaltalaisten ehdokkaalle läpihuutojuttu.

Oikeiston pahin perinteinen vastustaja ovat sosialistit, joilta tällä hetkellä puuttuu voittajahahmo.

Élysée-palatsin tämänhetkisen isännän, sosialistipresidentti François Hollanden suosio laahaa ennätyksellisen alhaisissa lukemissa. Hollande ei ole vielä ilmoittanut, aikooko hän edes pyrkiä jatkokaudelle.

CHARLES PLATIAU / Reuters

Toukokuun kierroksella ovat todennäköisesti vastakkain Tasavaltalaisten ehdokas ja oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman Marine Le Pen.

Fillonin ja muukalaisvastaisen Le Penin keskinäistä suosiota punnittiin uutistoimisto Reutersin mukaan viimeksi syyskuussa. BVA-yhtiön kyselyssä Fillon voitti Le Penin prosentein 61–39.

Fillonin tie presidentiksi näyttää helpolta, mutta ei välttämättä ole.

Viime aikoina luottamus kyselyihin on murentunut. Brexitin ja Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen kaikkea on alettu pitää mahdollisena, myös Marine Le Penin voittokulkua. Ja vaaleihin on vielä puoli vuotta.

François Fillon on 62-vuotias. Hänellä on takanaan pitkä ura politiikassa, myös eri ministerinpesteissä. Pääministerinä Fillon oli koko Sarkozyn presidenttikauden.

Fillonia kutsutaan Ranskassa joskus ”thatcheriläiseksi”, koska hän ajaa talouden uudistamista markkinaehtoisemmaksi. Hän haluaisi esimerkiksi luopua 35 tunnin työviikosta ja karsia julkista sektoria kovalla kädellä.

Ranskassa markkinahenkisyyttä usein karsastetaan. Jos Fillon pääsee puolueensa ehdokkaaksi, hänen vastustajansa iskevät taatusti tähän saumaan. Marine Le Pen epäilemättä jo pohtii verbaalisia sivalluksiaan.